Трамп: Украинский конфликт подходит к стадии завершения

Конфликт вокруг Украины подходит к стадии завершения, заявил во время выступления перед сторонниками в штате Айова президент США Дональд Трамп.

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«Думаю, [конфликт между] Россией и Украиной приближается к этой стадии», - сказал глава государства. По словам американского лидера, война США с Ираном тоже «очень скоро подойдет к концу». «Но, так или иначе это произойдет очень скоро, и цены на бензин и нефть рухнут», - отметил Трамп.

В этот же день президент США сказал, что доступ Украины к Starshield восстановлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:ИранУкраинаРоссияСШАДональд Трамп

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