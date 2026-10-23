Трамп: Украинский конфликт подходит к стадии завершения

«Думаю, [конфликт между] Россией и Украиной приближается к этой стадии», - сказал глава государства. По словам американского лидера, война США с Ираном тоже «очень скоро подойдет к концу». «Но, так или иначе это произойдет очень скоро, и цены на бензин и нефть рухнут», - отметил Трамп.

В этот же день президент США сказал, что доступ Украины к Starshield восстановлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

