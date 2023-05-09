Путин поприветствовал на Параде Победы участников СВО
Президент Владимир Путин поприветствовал на Параде Победы на Красной площади участников специальной военной операции.
В праздничном мероприятии принимают участие более 530 бойцов СВО. Кроме того, участники спецоперации присутствуют на трибунах как почетные гости.
Как отметил российский лидер, страна гордится участниками СВО.
«Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг», — подчеркнул Путин.
По словам президента, Россия сплотилась, чтобы поддержать героев, помогает бойцам и молится о них.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru