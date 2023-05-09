Парад Победы на Красной площади прошел без воздушной части

Мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, началось в столице с выноса флага России и Знамени Победы, пишет RT. В шествии на главной площади страны приняли участие более 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов, а также 530 участников специальной военной операции.

В рамках парада по Красной площади прошла военная техника. Так, в механизированной колонне были представлены в том числе пусковые установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400, установки ракетного комплекса «Искандер-М», подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», бронеавтомобили «Спартак» и 3-СТС «Ахмат».

Торжественное мероприятие завершил Сводный военный оркестр под управлением начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, генерал-майора Тимофея Маякина. Музыканты закрыли парад песней «Победа».

