Парад Победы на Красной площади прошел без воздушной части
Парад Победы на Красной площади в Москве прошел без участия авиации.
Мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, началось в столице с выноса флага России и Знамени Победы, пишет RT. В шествии на главной площади страны приняли участие более 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов, а также 530 участников специальной военной операции.
В рамках парада по Красной площади прошла военная техника. Так, в механизированной колонне были представлены в том числе пусковые установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400, установки ракетного комплекса «Искандер-М», подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», бронеавтомобили «Спартак» и 3-СТС «Ахмат».
Торжественное мероприятие завершил Сводный военный оркестр под управлением начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, генерал-майора Тимофея Маякина. Музыканты закрыли парад песней «Победа».
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