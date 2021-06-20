Отстранить нельзя уволить. Что выберут работодатели в России для не вакцинированных?
В России отмечается рост пандемии коронавируса. На этом фоне регионы вводят квоты для обязательной вакцинации работников различных сфер и предупреждают об ответственности за отказ.
Все сотрудники сферы услуг, которые отказываются от вакцинирования, должны быть отстранены от работы. Разница – в условиях простоя. Те, кто отказывается прививаться без объективных причин, отстраняется без сохранения зарплаты. Сотрудники, имеющие противопоказания к прививкам от COVID-19, должны быть отстранены от работы с сохранением двух третей зарплаты. Об этом рассказал Агентству городских новостей «Москва» полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.
Таким образом юрист подтвердил заявление министра труда и социальной защиты России Антона Котякова. По словам главы ведомства, работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить. При этом он также отметил, что трудовое законодательство не предусматривает увольнение за отказ от вакцинации.
Обязательная вакцинация также введена в ряде городов и регионов: в Москве и Подмосковье, Кемеровской, Ленинградской и Сахалинской областях, а также в Туле и в Тверской области.
Руководители организаций должны будут привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.
Требование о вакцинации 60% сотрудников сферы услуг – далеко не самое жёсткое из возможных, заявил «Радиоточке НСН» руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«В постановлении главного санитарного врача определены сроки, в которые сотрудники должны привиться. Указана норма – 60%. Но на самом деле коллеги выходили с идеей ввести норму в 100%», - отметил столичный чиновник.
Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что заставлять здоровых людей вакцинироваться – противозаконно.
«На мой взгляд, это выходит за пределы закона. Вводить некую обязаловку - это отход от добровольности вакцинации. Декларируется добровольность прививок, а по существу все больше и больше сфер вовлекают в обязательную вакцинацию, что не совсем оправданно. Принцип добровольности заключается в том, что санкции принудительного характера могут применяться в отношении людей нездоровых. А вакцинация осуществляется в отношении здоровых людей. Нет законных механизмов, по которым здоровых людей можно заставить осуществлять подобное мероприятие», - считает Попов.
Политолог Глеб Павловский заявил "Радиоточке НСН", что Владимир Путин попал в политическую ловушку, так как не может себе позволить ввести обязательную вакцинацию на всей территории России перед выборами в Госдуму.
«Он выбрал достаточно своеобразную политику, которая ориентирована на поддержание национально-оптимистического настроения в массах, для которого сейчас не так много оснований, потому что люди смотрят на текущие трудности. Здесь сопротивление исходит в первую очередь от Путина, а также от других политиков, от «Единой России» в частности, которой предстоит переизбраться. Существует такой страх, что обязательная вакцинация приведет к такому же раздражению, как повышение пенсионного возраста», - отметил Павловский.
Поздравляя 20 июня медиков с профессиональным праздником, Владимир Путин призвал всех прививаться. Он призвал сконцентрировать все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса, прежде всего – «наращивать темпы вакцинации». С таким же призывом глава государства обратился к делегатам ХХ съезда партии «Единая Россия», который прошел накануне в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- Гинцбург назвал отличия индийского штамма COVID-19
- Восстановление инфраструктуры Керчи после аномальных ливней завершат к вечеру 20 июня
- Отстранить нельзя уволить. Что выберут работодатели в России для не вакцинированных?
- Барщевский подтвердил возможность отстранения не желающих прививаться сотрудников
- Полицейский покончил с собой на дежурстве у здания Туркменистана в Москве
- Министр труда РФ: Работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить
- У шести детей в «Артеке» выявлен коронавирус
- В России за прошедшие сутки выявили более 17 611 новый случай коронавируса
- «Победа» с 1 июля возобновит полеты в Турцию
- Президент Путин рассказал о новой системе оплаты труда медиков в их профессиональный праздник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru