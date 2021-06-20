Отстранить нельзя уволить. Что выберут работодатели в России для не вакцинированных?

Обязательная вакцинация также введена в ряде городов и регионов: в Москве и Подмосковье, Кемеровской, Ленинградской и Сахалинской областях, а также в Туле и в Тверской области.

Руководители организаций должны будут привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

Требование о вакцинации 60% сотрудников сферы услуг – далеко не самое жёсткое из возможных, заявил «Радиоточке НСН» руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«В постановлении главного санитарного врача определены сроки, в которые сотрудники должны привиться. Указана норма – 60%. Но на самом деле коллеги выходили с идеей ввести норму в 100%», - отметил столичный чиновник.