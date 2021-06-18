«Путь в тюрьму!» В Госдуме предупредили продавцов и покупателей поддельных COVID-справок
Поддельные сертификаты о вакцинации - это очень серьезное правонарушение, ведущее к подрыву нацбезопасности, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что и продавцов, и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов может ждать уголовная ответственность.
Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, в пятницу стало известно о ряде ограничений для непривитых жителей столицы.
«Подобные фиктивные сертификаты – это прямой путь, который может привести к непоправимым последствиям для наших граждан. Это очень серьезное правонарушение, которое ведет к подрыву нашей безопасности, поскольку речь идет о спасении жизни и здоровья. В зависимости от конкретных обстоятельств, здесь может идти речь и об уголовной ответственности (тех, кто делает и продает подделки – прим. НСН). При этом лица, которые болеют и сознательно ходят на какие-то мероприятия и площадки, где находится много людей, заражая при этом других, тоже могут быть привлечены, в том числе, к уголовной ответственности», - сказал Выборный.
При этом он выразил уверенность, что современные технологии позволят оперативно выявлять таких людей и привлекать их к ответственности.
«Кто-то сознательно толкает наших жителей на то, чтобы и самому заболеть, и заразить других. Здесь речь идет не только об административной ответственности, но и об уголовной», - заключил собеседник НСН.
С 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. 18 июня были введены некоторые ограничения для непривитых москвичей.
В частности, Департамент здравоохранения столицы сообщил в пятницу о введении временных правил оказания плановой медпомощи, согласно которым, перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медпомощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- Худрук МХАТ признал спектакль с участием Бузовой удачным экспериментом
- Названы главные распространители индийского штамма COVID-19
- МИД РФ назвал дату выхода России из Договора по открытому небу
- Один человек погиб при столкновении катамаранов в Карачаево-Черкесии
- Глава Подмосковья Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
- Подозреваемый в домогательствах учитель школы при МГУ уволен
- Земфира подала в суд на Гришковца из-за слов о «наркоманке»
- Польша обвинила Россию в масштабной кибератаке
- Путин 19 июня выступит на съезде партии «Единая Россия»
- Собянин: Индийский штамм выявлен почти у 90% заболевших в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru