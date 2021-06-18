«Путь в тюрьму!» В Госдуме предупредили продавцов и покупателей поддельных COVID-справок

«Подобные фиктивные сертификаты – это прямой путь, который может привести к непоправимым последствиям для наших граждан. Это очень серьезное правонарушение, которое ведет к подрыву нашей безопасности, поскольку речь идет о спасении жизни и здоровья. В зависимости от конкретных обстоятельств, здесь может идти речь и об уголовной ответственности (тех, кто делает и продает подделки – прим. НСН). При этом лица, которые болеют и сознательно ходят на какие-то мероприятия и площадки, где находится много людей, заражая при этом других, тоже могут быть привлечены, в том числе, к уголовной ответственности», - сказал Выборный.

При этом он выразил уверенность, что современные технологии позволят оперативно выявлять таких людей и привлекать их к ответственности.

«Кто-то сознательно толкает наших жителей на то, чтобы и самому заболеть, и заразить других. Здесь речь идет не только об административной ответственности, но и об уголовной», - заключил собеседник НСН.