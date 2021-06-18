«Путь в тюрьму!» В Госдуме предупредили продавцов и покупателей поддельных COVID-справок

Поддельные сертификаты о вакцинации - это очень серьезное правонарушение, ведущее к подрыву нацбезопасности, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что и продавцов, и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов может ждать уголовная ответственность.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, в пятницу стало известно о ряде ограничений для непривитых жителей столицы.

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«Подобные фиктивные сертификаты – это прямой путь, который может привести к непоправимым последствиям для наших граждан. Это очень серьезное правонарушение, которое ведет к подрыву нашей безопасности, поскольку речь идет о спасении жизни и здоровья. В зависимости от конкретных обстоятельств, здесь может идти речь и об уголовной ответственности (тех, кто делает и продает подделки – прим. НСН). При этом лица, которые болеют и сознательно ходят на какие-то мероприятия и площадки, где находится много людей, заражая при этом других, тоже могут быть привлечены, в том числе, к уголовной ответственности», - сказал Выборный.

При этом он выразил уверенность, что современные технологии позволят оперативно выявлять таких людей и привлекать их к ответственности.

«Кто-то сознательно толкает наших жителей на то, чтобы и самому заболеть, и заразить других. Здесь речь идет не только об административной ответственности, но и об уголовной», - заключил собеседник НСН.

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С 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. 18 июня были введены некоторые ограничения для непривитых москвичей.

В частности, Департамент здравоохранения столицы сообщил в пятницу о введении временных правил оказания плановой медпомощи, согласно которым, перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медпомощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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