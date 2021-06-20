Министр труда РФ: Работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - прокомментировал ситуацию министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он подчеркнул, что не вакцинированные без медицинских показаний сотрудники могут быть отстранены от работы без сохранения заработной платы. Правило действует в период пандемии.

Напомним, обязательная вакцинация в Москве предусматривает прививки у 60% работников сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, сферы бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, и ряд других организаций.

