Москвичам объяснили, что антитела к COVID-19 не являются противопоказанием к прививке

«Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», - сказала Анастасия Ракова.

По словам заммэра, антитела к COVID-19 не являются противопоказанием к прививке.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса. В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител. Кроме того, наличие антител вовсе не означает, что человек не является переносчиком вируса. Это не гарантия ни для тебя самого, ни для окружающих», - подчеркнула заммэра Москвы.

Она также разъяснила правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг. Она отметила, что 60% работников должны быть вакцинированы, остальные 40% могут иметь временные медицинские отводы.

«С учетом того, что всего работников сфер экономики, которые подлежат обязательной вакцинации, порядка 3,5-4 млн, то сложно представить себе организацию, в которой больше 40% коллектива имеют очень серьезные заболевания или болели коронавирусом за последние шесть месяцев. Тем не менее, мы допускаем, что такие спорные ситуации в редких случаях могут возникнуть. И специалисты специально созданного кол-центра будут индивидуально разбирать каждый из них», - заявила Анастасия Ракова.

Ранее в Москве стартовала программа стимулирования вакцинации от COVID-19 – граждане старше 18 лет смогут участвовать в розыгрыше автомобилей. Еженедельно планируют разыгрывать по пять машин.



