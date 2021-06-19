Глава Минтруда не нашел законных оснований для увольнения из-за отказа от прививки
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков разъяснил нормы трудового законодательства в связи с отказом от вакцинации. По словам главы ведомства, увольнение за отказ от вакцинации Трудовой кодекс не предусматривает, сообщает «Интерфакс».
«На сегодняшний день увольнять за это (за отказ от вакцинации) в трудовом законодательстве не предусмотрено», - уточник Котяков.
Министр подчеркнул, что обязательную вакцинацию для работников различных отраслей, которую в регионах вводят власти, следует рассматривать отдельно именно потому, что решение принимается на уровне конкретного субъекта страны. Антон Котяков также напомнил о том, что перевод сотрудников на дистанционный режим работы также относится к полномочиям регионов.
На фоне роста инфицирования коронавирусом COVID-19 решение об обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников приняли в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Тверской области, Туле и на Сахалине.
Московские власти в рамках новых мер по борьбе с COVID-19 могут применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу, а в перспективе – даже закрыть метро, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
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