«Отмена Халиба и гнев Фадеева»: Музыкальный мир обсуждает абьюз и убийство Нукеновой

ОТМЕНА ХАЛИБА И АРБЕНИНА-СЛЕДОВАТЕЛЬ

Тем временем в Казахстане, да и в России поднялась волна гнева в отношении рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), известного сотрудничеством с Тимати и другими российскими звёздами.

Журналисты раскопали подкаст 2022 года, где Мамедов вместе с казахстанскими блогерами рассуждает на тему духовности, воспитания детей и поведения женщин.

«85% изнасилований женщин было по причинам: "не в том месте, не в той одежде, не в то время"», — сказал один из участников дискуссии, правозащитник Жаслан Айтмаганбетов.

«Не в той одежде — это второй пункт», - ответил ему Jah Khalib и открыл портал всенародного гнева.

В соцсетях рэпера появилось множество комментариев с осуждением музыканта и в поддержку женщин, с ним разрывают сотрудничество коллеги, а слушатели требуют «отмены» его концертов и песен. Некоторые задаются вопросом, понравилось бы Мамедову, если бы разбили его машину, находящуюся «не в то время, не в том месте», другие советую рэперу «просто петь и ничего не говорить».

На официальной странице Jah Khalib «ВКонтакте» последний пост размещен 6 марта и подписан словами: «Что бы ни случилось в жизни, оставайся человеком». При этом комментаторы пишут, что сам Мамедов, к сожалению, «человеком не остался».

В апреле 2023 года Jah Khalib пришлось оправдываться за «поддержку ВСУ», на фоне обвинений в которой были отменены его концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

«Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, — ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине. Большая часть моих слушателей живет в России», — написал музыкант в соцсетях, заверив, что всегда прилетает в РФ с добрыми намерениями. Между тем, в его гастрольном туре 2024 года российских городов нет, на официальном сайте рэпера указаны всего четыре концерта: в Сербии, на Кипре, в Монголии и Лондоне.

На фоне отмены Jah Khalib журналисты вспомнили два скандала. В августе 2023 года Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм», один из героев которого насилует спящую девушку, оправдывая себя тем, что она «сама виновата». А в январе 2024 года юмористу Павлу Воле пришлось оправдываться за шутку о сексе со спящей девушкой, которую он назвал «вырванной из контекста».

На этот раз и Павел Воля, и другой юморист, «самый медийный казахстанец» в России Нурлан Сабуров молчат о ситуации с убийством Нукеновой.