«Отмена Халиба и гнев Фадеева»: Музыкальный мир обсуждает абьюз и убийство Нукеновой
В Казахстане началась «отмена» рэпера Jah Khalib, оправдавшего изнасилования женщин «не той одеждой», Макс Фадеев рекомендовал избитым женам «немедленно уходить», а Диана Арбенина советует «вырваться из клетки».
Тема домашнего насилия в начале апреля вновь оказалась в центре внимания общественности на фоне суда в Казахстане над экс-министром, обвиняемым в убийстве жены.
Музыкальный продюсер Максим Фадеев жестко высказался об абьюзе, ему вторит журналистка Ксения Собчак. Кроме того в апреле на эту тему заговорила лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, сыгравшая главную роль в сериале «Обоюдное согласие».
Тем временем, в Казахстане началась «отмена» известного в России рэпера Jah Khalib, оправдавшего изнасилования «неправильной одеждой», а журналисты вспомнили в этой связи скандалы с юмористом Павлом Волей и сиквелом фильма «Непосредственно Каха».
ОТ АБЬЮЗЕРА ДО УБИЙЦЫ: «НУЖНО УХОДИТЬ НЕМЕДЛЕННО»
Трагическая история в Казахстане произошла в ноябре 2023 года. Экс-министр национальной экономики этой страны Куандык Бишимбаев избил тогда в ресторане до смерти 31-летнюю жену Салтанат Нукенову, после чего попытался замести следы и обвинить саму же девушку в произошедшем.
Дело все-таки дошло до суда и 4 апреля «о чудовищной истории убийства» высказался продюсер Максим Фадеев.
«Посмотрел видео из зала суда, спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва "виновата сама", вызвало у меня шок. И я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано», - написал Фадеев в Telegram.
Он назвал абьюзерами мужчин, избивающих женщин, и дал несколько советов слабому полу.
«Если вас когда-нибудь мужчина ударил - хотя бы раз, хотя бы дал пощечину или замахнулся - знайте, что это - сигнал к тому, что так будет всегда. Но только с каждым разом все будет усиливаться - до того момента, пока вы будете это ему позволять. И в конце концов это неизбежно приведет к убийству или тяжким увечьям. Нужно уходить немедленно и в этот же день. Невзирая на любовь, чувства, тягу и даже на наличие детей. Невзирая ни на что. Даже если он стоит на коленях, плачет, умоляет, и вы всем сердцем ему верите, знайте: это снова повторится, но в более худшем варианте. (…) То же самое касается детей: если мужчина ударил ребенка - (хотя этих животных нельзя называть мужчинами) делайте то же самое - уходите немедленно и навсегда. Иначе психика ребенка будет изувечена, и он будет полностью копировать поведение одного или второго родителя», - указал Фадеев.
Со своей стороны, журналистка Ксения Собчак, отслеживающая историю с убийством Нукеновой с ноября прошлого года, отметила, что ей нравится, как в Казахстане «жестко прессуют» в суде и обществе «отмороженного» экс-министра.
«Конечно, сейчас все думают, что высокопоставленный чиновник может избежать справедливого наказания и на этот раз — и опасения логичны. Благодаря прямым трансляциям из суда, за которыми наблюдают десятки тысяч зрителей, стало известно, что адвокаты подсудимого пытаются переложить вину на убитую и очернить её достоинство. В частности, защитники задавали вопросы о ревности Нукеновой, её отношениях с другими мужчинами и намекали на алкогольную зависимость. После этого женщины начали массово публиковать свои фотографии с вином и подписью: “Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать“. Дамы, я с вами и очень поддерживаю», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
ОТМЕНА ХАЛИБА И АРБЕНИНА-СЛЕДОВАТЕЛЬ
Тем временем в Казахстане, да и в России поднялась волна гнева в отношении рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), известного сотрудничеством с Тимати и другими российскими звёздами.
Журналисты раскопали подкаст 2022 года, где Мамедов вместе с казахстанскими блогерами рассуждает на тему духовности, воспитания детей и поведения женщин.
«85% изнасилований женщин было по причинам: "не в том месте, не в той одежде, не в то время"», — сказал один из участников дискуссии, правозащитник Жаслан Айтмаганбетов.
«Не в той одежде — это второй пункт», - ответил ему Jah Khalib и открыл портал всенародного гнева.
В соцсетях рэпера появилось множество комментариев с осуждением музыканта и в поддержку женщин, с ним разрывают сотрудничество коллеги, а слушатели требуют «отмены» его концертов и песен. Некоторые задаются вопросом, понравилось бы Мамедову, если бы разбили его машину, находящуюся «не в то время, не в том месте», другие советую рэперу «просто петь и ничего не говорить».
На официальной странице Jah Khalib «ВКонтакте» последний пост размещен 6 марта и подписан словами: «Что бы ни случилось в жизни, оставайся человеком». При этом комментаторы пишут, что сам Мамедов, к сожалению, «человеком не остался».
В апреле 2023 года Jah Khalib пришлось оправдываться за «поддержку ВСУ», на фоне обвинений в которой были отменены его концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
«Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, — ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине. Большая часть моих слушателей живет в России», — написал музыкант в соцсетях, заверив, что всегда прилетает в РФ с добрыми намерениями. Между тем, в его гастрольном туре 2024 года российских городов нет, на официальном сайте рэпера указаны всего четыре концерта: в Сербии, на Кипре, в Монголии и Лондоне.
На фоне отмены Jah Khalib журналисты вспомнили два скандала. В августе 2023 года Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм», один из героев которого насилует спящую девушку, оправдывая себя тем, что она «сама виновата». А в январе 2024 года юмористу Павлу Воле пришлось оправдываться за шутку о сексе со спящей девушкой, которую он назвал «вырванной из контекста».
На этот раз и Павел Воля, и другой юморист, «самый медийный казахстанец» в России Нурлан Сабуров молчат о ситуации с убийством Нукеновой.
Вместе с тем, на фоне выхода 1 апреля в России второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», на тему домашнего насилия активно высказывается лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, сыгравшая в картине следователя.
«Тема насилия в семье - этого стыдного гадкого абьюза - глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы, над этой трагедией, которую изнасилованные избитые люди носят в себе как бомбу. Но как по классике: ружье, висящее на стене, неминуемо выстреливает», - написала Арбенина в соцсетях.
Диана Сергеевна выразила надежду, что своей песней из этого сериала поможет «вырваться из клетки» тем, кто в ней оказался. Она посоветовала жертвам домашнего насилия сделать «первый шаг», пообещав, что «дальше мы вас подхватим».
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