«Насилие и абьюз»: Арбенина представила клип на песню из «Обоюдного согласия»

«Тема насилия в семье - этого стыдного гадкого абьюза - глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы (...). Но, как по классике: ружье, висящее на стене, неминуемо выстреливает», - написала Арбенина в соцсетях.

Премьера сериала состоится 1 апреля на платформе KION. Актриса Дарья Мороз ранее говорила НСН, что почему у Арбениной получилась «крутая» роль.

