«Насилие и абьюз»: Арбенина представила клип на песню из «Обоюдного согласия»

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала клип на песню «о.с.» из сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором она сыграла следователя.

Она назвала эту работу «честной и жесткой» визуализацией песни и высказалась о теме домашнего насилия.

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«Тема насилия в семье - этого стыдного гадкого абьюза - глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы (...). Но, как по классике: ружье, висящее на стене, неминуемо выстреливает», - написала Арбенина в соцсетях.

Премьера сериала состоится 1 апреля на платформе KION. Актриса Дарья Мороз ранее говорила НСН, что почему у Арбениной получилась «крутая» роль.

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ФОТО: пресс-служба KION
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