Лента «Непосредственно Каха: Другой фильм» лишилась прокатного удостоверения

Отмечается, что сиквел подвергся резкой критике из-за сцены, в которой главный герой изнасиловал спящую в машине нетрезвую девушку, которую в итоге обвинил в случившемся.

Многие пользователи соцсетей обвинили фильм в оправдании изнасилования. Уточняется, что в настоящее время рейтинг лены «Непосредственно Каха. Другой фильм» на «Кинопоиске» составляет всего 2,6 балла.

Ранее фильм «Барби» провалился в Южной Корее, По мнению экспертов, это связано с тем, что картина не затронула сердца корейцев из-за разности культур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».