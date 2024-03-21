«Трансформация жесткого копа»: Кинодебют Арбениной впечатлил Мороз и Кончаловскую

Диана Арбенина предстала в фильме в образе следователя, занимающегося расследованием убийства. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля, ну а пока светской публике и журналисткам показали две первых серии, в которых отношение к Арбениной меняется. Из жесткого копа, который готов посадить многодетную мать в тюрьму по приказу сверху, она начинает превращаться в небезразличного человека, проникаясь историей главной героини в исполнении Глафиры Тархановой.

Роль дочери главной героини сыграла 23-летняя Мария Михалкова-Кончаловская, которая рассказала НСН, как работалось с Арбениной.

«Мне кажется, мы обе замечательно справились, и уверена, что Диана выложилась на 100%. С Дианой Арбениной работалось прекрасно, она очень веселая. Один раз мы снимали в лесу и Диана в обеденный перерыв включила нам музыку. Мы все начали танцевать и танцевали до конца обеда, как будто мы были в клубе», - сказала Михалкова-Кончаловская.

Со своей стороны, побывавшая на премьере актриса Дарья Мороз объяснила НСН, почему у Арбениной получилась «крутая» роль.

«Она сыграла классно. Я вообще считаю, что люди, которые "официально" не артисты, работают круче, потому что у каждого актера есть набор каких-то своих штампов, они знают, как правильно сказать текст, а человек, который не занимается этой профессией, априори более естественен. Даже если он запинается или что-то делает "не идеально", - на самом деле это идеально, потому что он делает это так, как чувствует. При этом профессиональным артистам очень сложно быть рядом такими же естественными, в этом смысле Глаша Тарханова прекрасная. Мне не только роль Дианы, но и все роли очень понравились. По-моему, это очень круто сделано и сыграно, очень интересно закручено сюжетно, я с интересом буду смотреть дальше», - сказала Мороз.

Осенью 2023 года Диана Арбенина рассказывала НСН, как начинались съемки этого сериала.