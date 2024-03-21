«Трансформация жесткого копа»: Кинодебют Арбениной впечатлил Мороз и Кончаловскую
Кинотеатр «Октябрь» трещал по швам от желавших посмотреть на Диану Арбенину в роли следователя, актриса Мария Кончаловская рассказала в эфире НСН о танцах на съемках, а Дарья Мороз – об «идеальной неидеальности».
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина оказалась в центре внимания кинокритиков после премьеры второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», прошедшей в Москве 20 марта.
На показе побывал и специальный корреспондент НСН, удивившийся небывалому ажиотажу. Возможно, впервые в истории премьер в кинотеатре «Октябрь» картину показывали одновременно сразу в нескольких залах, поскольку основной был переполнен.
Диана Арбенина предстала в фильме в образе следователя, занимающегося расследованием убийства. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля, ну а пока светской публике и журналисткам показали две первых серии, в которых отношение к Арбениной меняется. Из жесткого копа, который готов посадить многодетную мать в тюрьму по приказу сверху, она начинает превращаться в небезразличного человека, проникаясь историей главной героини в исполнении Глафиры Тархановой.
Роль дочери главной героини сыграла 23-летняя Мария Михалкова-Кончаловская, которая рассказала НСН, как работалось с Арбениной.
«Мне кажется, мы обе замечательно справились, и уверена, что Диана выложилась на 100%. С Дианой Арбениной работалось прекрасно, она очень веселая. Один раз мы снимали в лесу и Диана в обеденный перерыв включила нам музыку. Мы все начали танцевать и танцевали до конца обеда, как будто мы были в клубе», - сказала Михалкова-Кончаловская.
Со своей стороны, побывавшая на премьере актриса Дарья Мороз объяснила НСН, почему у Арбениной получилась «крутая» роль.
«Она сыграла классно. Я вообще считаю, что люди, которые "официально" не артисты, работают круче, потому что у каждого актера есть набор каких-то своих штампов, они знают, как правильно сказать текст, а человек, который не занимается этой профессией, априори более естественен. Даже если он запинается или что-то делает "не идеально", - на самом деле это идеально, потому что он делает это так, как чувствует. При этом профессиональным артистам очень сложно быть рядом такими же естественными, в этом смысле Глаша Тарханова прекрасная. Мне не только роль Дианы, но и все роли очень понравились. По-моему, это очень круто сделано и сыграно, очень интересно закручено сюжетно, я с интересом буду смотреть дальше», - сказала Мороз.
Осенью 2023 года Диана Арбенина рассказывала НСН, как начинались съемки этого сериала.
«Я начала сниматься у великолепной Валерии Гай Германики. Работа выходит интересная. Мне нравится ее художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера. Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку», - отмечала певица.
В начале февраля 2024 года на KION состоялась премьера фильма-концерта о шоу Дианы Арбениной, приуроченном к 30-летию группы «Ночные снайперы».
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