BadComedian оценил сиквел «Кахи» со сценой изнасилования

Баженов вспомнил, что в шутку предсказывал появление подобной сцены в фильме. В сиквеле главные герои насилуют спящую девушку и смеются.

«У нас запрещают ЛГБТ-шутки, пропаганду, что нельзя про это шутить, но при этом изнасилование - это якобы нормально», - цитирует кинокритика «Газета.Ru».

Баженов признался, что рассчитывал, что больше не вернется к этому фильму. Однако теперь он задумался об обзоре на сиквел.

Причиной популярности фильма блогер назвал нехватку премьер в кинотеатрах и отсутствие западного кино. По его словам, у российского зрителя просто нет выбора.

В апреле в отечественный прокат вышел фильм с Александром Невским «Нападение на Рио Браво». Администрации «Кинопоиска» пришлось скрыть оценки пользователей, передает «Радиоточка НСН».

