BadComedian оценил сиквел «Кахи» со сценой изнасилования
Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) прокомментировал наличие сцены насилия в сиквеле российской комедии «Непосредственно Каха».
Баженов вспомнил, что в шутку предсказывал появление подобной сцены в фильме. В сиквеле главные герои насилуют спящую девушку и смеются.
«У нас запрещают ЛГБТ-шутки, пропаганду, что нельзя про это шутить, но при этом изнасилование - это якобы нормально», - цитирует кинокритика «Газета.Ru».
Баженов признался, что рассчитывал, что больше не вернется к этому фильму. Однако теперь он задумался об обзоре на сиквел.
Причиной популярности фильма блогер назвал нехватку премьер в кинотеатрах и отсутствие западного кино. По его словам, у российского зрителя просто нет выбора.
В апреле в отечественный прокат вышел фильм с Александром Невским «Нападение на Рио Браво». Администрации «Кинопоиска» пришлось скрыть оценки пользователей, передает «Радиоточка НСН».
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