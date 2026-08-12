От Мурманска до Дальнегорска: Как «Кривая линия» НСН помогает отчаявшимся россиянам
Перед Новым годом НСН помогла пенсионерке, пять месяцев скитавшейся из-за разгромленной коммунальщиками квартиры, в апреле произошло «чудо» в Приморье, а летом удалось спасти щенка от трэш-блогера.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в сезоне 2025-2026 (с сентября по июль) около 350 жалоб от россиян, на проблемы которых закрывали глаза чиновники. Многие из них признавались, что обращение в НСН – этот крик души и последняя надежда изменить ситуацию.
Жители больших городов и маленьких деревень, дети, пенсионеры и попавшие в беду животные. По каждому из запросов «Кривая линия» обращалась к губернаторам, мэрам, министрам, прокурорам и руководителям других ведомств. Были отправлены сотни писем, на большинство их них получены ответы. В итоге многие проблемы удалось решить, но мы не останавливаемся и продолжаем помогать людям.
***
География обращений в «Кривую линию» оказалась весьма широка. Везломская Слобода и Чёрмасола, Куюки и Сокол, Тамбов и Белоомут, Ржев и Тюмень, Алтайский край и Омская область, Курск и Керчь. Мурманск и Череповец. Нам удалось достучаться даже до чиновников из Дальнегорска, самого восточного и самого высокогорного города Приморья.
Жители пятиэтажного дома в Дальнегорске в конце апреля пожаловались, что крыша их дома постоянно течет, ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет и нет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после чего свершилось чудо.
«Обычно я с ужасом просыпаюсь ночью во время дождя и думаю: в нашу квартиру потечет или нет? Если не потекло в квартиру, то я с ужасом выхожу в подъезд, а тут в выходные всю ночь хлестал дождь, я вышел с собакой прогулять, вернулся и говорю жене: удивительно, у нас сухо в подъезде! Первый раз за лет 10, наверное, если не больше, после дождя у нас не натекло в подъезд. Спасибо вам большое», - поблагодарил НСН житель проблемного дома.
***
В «Кривую линию» приходит и много обращений из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, у жителей которых, казалось бы, не должно быть серьезных проблем. Однако так происходит далеко не всегда.
В марте мы помогли многодетной семье из Подольска, в квартире которой из-за горе-коммунальщиков обвалился потолок, а перед Новым годом после нашего эфира и обращения к мэру Москвы молниеносно решилась проблема пенсионерки, в квартире которой в рамках капремонта разворотили полы и не чинили их пять месяцев. Все это время пожилой женщине с сыном приходилось скитаться по знакомым и съемным квартирам, однако ее квартиру отремонтировали, и они смогли отметить дома Новый год.
«Да, это на самом деле так. Они всё починили и всё сделали. С того момента, когда я вам написала, - а вы были у меня уже, как крик души - они делали ремонт две недели и еще до Нового года всё закончили. Такое впечатление, что они получили со всех сторон. Спасибо вам огромное за помощь, вы мне очень помогли», - подчеркнула пенсионерка Анна Бояршинова.
***
Под ударом, порой, находятся не только люди, но и животные. Так, в середине лета «Кривая линия» помогла волонтерам и зоозащитникам спасти щенка по имени Моника, обманом попавшего к трэш-блогеру из Подмосковья. НСН подключила к решению вопроса МВД и губернатора Московской области. С момента нашего эфира до освобождения собаки прошло 8 дней.
«Нам удалось вернуть щенка Монику домой. При сотрудниках правоохранительных органов состоялась добровольная передача Моники. Сам блогер отсутствовал дома, куда мы прибыли с нарядом полиции, но его папа принял мудрое решение передать нам собаку. Получилось создать большой общественный резонанс – конечно, помогла и ваша помощь. Моника сейчас себя чувствует хорошо и находится в безопасности», - сказала НСН волонтер Диана Михайлова.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Собянин: Модернизация ЦТУ улучшит качество жизни более 30 млн человек
- Показать цепочку: Какие операции с криптовалютой признают подозрительными
- Скоростной заезд на катере в Дагестане закончился гибелью женщины
- «Лео. Держись»: Роналду поддержал потерявшего отца Месси
- В России назвали топливный кризис в ЕС возможностью больше заработать
- Кобахидзе назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет Грузии
- Психотерапевт объяснил, как помочь учителям бороться с выгоранием
- Госдеп США начал бороться с «родильным туризмом»
- Ходят, но не берут: В России удивились интересу к магазинам электроники
- «Боевой тыл для НАТО»: В Сербии допустили введение виз для россиян