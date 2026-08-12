От Мурманска до Дальнегорска: Как «Кривая линия» НСН помогает отчаявшимся россиянам

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География обращений в «Кривую линию» оказалась весьма широка. Везломская Слобода и Чёрмасола, Куюки и Сокол, Тамбов и Белоомут, Ржев и Тюмень, Алтайский край и Омская область, Курск и Керчь. Мурманск и Череповец. Нам удалось достучаться даже до чиновников из Дальнегорска, самого восточного и самого высокогорного города Приморья.

Жители пятиэтажного дома в Дальнегорске в конце апреля пожаловались, что крыша их дома постоянно течет, ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет и нет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после чего свершилось чудо.

«Обычно я с ужасом просыпаюсь ночью во время дождя и думаю: в нашу квартиру потечет или нет? Если не потекло в квартиру, то я с ужасом выхожу в подъезд, а тут в выходные всю ночь хлестал дождь, я вышел с собакой прогулять, вернулся и говорю жене: удивительно, у нас сухо в подъезде! Первый раз за лет 10, наверное, если не больше, после дождя у нас не натекло в подъезд. Спасибо вам большое», - поблагодарил НСН житель проблемного дома.

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В «Кривую линию» приходит и много обращений из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, у жителей которых, казалось бы, не должно быть серьезных проблем. Однако так происходит далеко не всегда.