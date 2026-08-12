Ходят, но не берут: В России удивились интересу к магазинам электроники
Далеко не все посетители уходят из торговых точек с товарами, заявил НСН Антон Гуськов.
Россияне предпочитают онлайн-покупки, поэтому не так часто совершают оффлайн-покупки бытовой техники и электроники, рассказал НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
В июле посещаемость магазинов электроники и бытовой техники в России выросла сразу на 9%, а трафик в сегменте товаров для дома — на 6%. Об этом сообщают «Известия». Гуськов объяснил, что это не говорит о росте продаж.
«Посещение магазина — это еще не означает покупку. Если человек зашел, он может выйти без товаров. Иногда людям важно прийти, посмотреть, пощупать, получить консультацию, но за первые полгода 2026 онлайн-продажи выросли. Многие магазины используют омниканальную схему — у каждого есть свой сайт, иногда даже маркетплейс, а на всех площадках они представлены. Однако, что касается сложной техники, то не факт, где произойдет покупка. Здесь зависит от очень многого, и, конечно, от цены. Помимо этого, важна еще и репутация и что будет в послепродажный период: есть ли поддержка, обслуживание, что делать, если нашли какой-то брак. Потребителю важно понимать, что он не останется один на один с этой проблемой», — указал он.
Ранее Гуськов сообщил НСН, что станет с параллельным импортом компьютеров.
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