Россияне предпочитают онлайн-покупки, поэтому не так часто совершают оффлайн-покупки бытовой техники и электроники, рассказал НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.



В июле посещаемость магазинов электроники и бытовой техники в России выросла сразу на 9%, а трафик в сегменте товаров для дома — на 6%. Об этом сообщают «Известия». Гуськов объяснил, что это не говорит о росте продаж.