Ремонт коммуникаций в жилом доме на улице Часовая в Москве, неподалеку от метро «Аэропорт» обернулся бедой для пенсионерки, проживающей на первом этаже. Еще в конце июля женщине сломали полы в квартире, чтобы поменять трубы, однако отремонтировать их не могут уже пять месяцев. Все это время женщина скитается по знакомым, а ее сын вынужден снимать квартиру. Однако терпение людей не безгранично.

«25 июля, то есть почти пять месяцев назад, в рамках проведения капитального ремонта по замене труб в моей квартире был вскрыт пол. На текущий момент пол так и не закрыт. Я лишена возможности проживания в своей квартире, она полностью разрушена. В ответ на мои обращения обещают все сделать "через неделю". Так продолжается пять месяцев. Моя квартира находится на первом этаже и подо мной все идут коммуникации: горячее, холодное водоснабжение, канализация. Если бы я отказалась пустить ремонтников, то в случае прорыва я несла бы за это ответственность. Я, инвалид, пенсионер по возрасту, поверила им, но уже просто невозможно. У них любимое слово "неделя", они каждую неделю на протяжении пяти месяцев обещают мне устранить эту дичь. Держат меня просто на крючке, а я как идиот каждую неделю в это верю. Помогите, пожалуйста!» - возмутилась в беседе НСН пенсионерка Анна Бояршинова.

Мы попросили мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с этой крайне странной ситуацией.

Другой сигнал SOS пришел к нам из Челябинска от жителей четырехэтажного дома на улице Савина в Тракторозаводском районе. Дому 90 лет, его перекрытия прогнили, фундамент подмыт, людям просто страшно спать по ночам, однако местные власти не хотят признавать его аварийным и переселять жильцов.

«Нашему дому 90 лет, он уже несет опасность для жизни и здоровья жителей дома, потому что у нас деревянные перекрытия сгнили. У нас разгрузочная балка проходит по всему периметру при входе в дом. Проводили обследование и выявили, что эта балка уже прогнила, а дом аварийный. У нас фундамент уже смывается, а они просто эти дыры залатают цементом и всё. У нас нет никаких ремонтных работ, ни текущих, ни капитальных. Сейчас администрация города провела обследование, у них дом не аварийный. При этом обследование, которое провел Следственный комитет, и вот сейчас мы, жители собрали своими силами деньги и провели обследование, - они показали, что у нас имеется аварийность 100%. Дом надо однозначно признавать аварийным и расселять, потому что это уже неизлечимо, его не спасти. Если люди хотя бы ходят в больницу, следят за здоровьем, то этот дом не обслуживался никак. Я опасаюсь за свою семью. У меня две дочери, а я, когда спать ложусь по ночам, слышу, что засыпные стены уже пустые, они высыпались», - рассказала НСН местная жительница Марина Томилова.

Мы попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера помочь жителям проблемного дома.