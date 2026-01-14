«Получили со всех сторон!»: «Кривая линия» помогла пенсионерке из Москвы вернуться домой

***

В середине декабря мы рассказывали о пенсионерке из Москвы, оставшейся без квартиры после ремонта труб в доме на улице Часовая. Строители разворотили пол в ее квартире и не могли починить его пять месяцев. Все это время женщина и ее сын скитались по знакомым и съемным квартирам. Однако после обращения НСН к мэру Москвы Сергею Собянину проблема решилась молниеносно. Квартиру отремонтировали, и люди смогли отметить дома Новый год.

«Да, это на самом деле так. Они все починили и все сделали. С того момента, когда я вам написала, - а вы были у меня уже, как крик души - они делали две недели и еще до Нового года все закончили. Такое впечатление, что они получили со всех сторон. Спасибо вам огромное за помощь, вы мне очень помогли», - поблагодарила НСН пенсионерка Анна Бояршинова.

***

Однако лавина жалоб россиян в НСН не остановилась в новогодние праздники. Так, жители Белореченска в Краснодарском крае в ночь на 31 декабря остались без света, воды и отопления, проведя в спартанских условиях пять дней. Дошло до того, что люди топили снег, чтобы добыть воду. Однако 5 января аварию все-таки устранили.

«Все эти дни мы были без света, без отопления, без воды – и Новый год, и первое, и второе, и третье января. В некоторых домах, в которых газа нет, а только электрические печки, люди были просто в шоке. Пункты выдачи воды были организованы далеко, к домам ее не подвозили. У нас в подъезде на девятом этаже живут два одиноких старика, которым больше 80 лет – так им по гололеду дойти до этих пунктов вообще не вариант был. Мы, кто помоложе, выходили во двор, собирали снег в ведра, в пакеты, утаптывали его, приносили домой и топили, потому что воды не было. На сегодня проблема решена. Свет дали четвертого января после обеда, воду и отопление - в районе пятого», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

***

А вот жителям 17-этажки в Липецке повезло меньше. Подвал их дома перед Новым годом залила канализация, и эта проблема не устранена до сих пор.

«Это было перед Новым годом, 28 декабря у нас полностью затопило подвал. В Новый год вообще дошло до того, что 31 числа было критическое подтопление, чуть ли проводку не затопило. Ремонтники приехали в 11 часов вечера, что-то там откачали, более-менее прочистили, иначе все это пошло бы в квартиры через унитазы. При этом вода все прибывает и прибывает. Все праздники никто вообще ничего не делал. Праздники закончились - мы тоже здесь никого не видим. На данный момент ситуация такая, что все так же в подвал продолжает литься, ничего не откачивается. У нас запах стоит ужаснейший. До 17 этажа просто невозможно находиться в подъезде, окна не откроешь из-за морозов, а у многих маленькие дети. Никаких мер не предпринимается», - возмутилась жительница проблемного дома Ирина Полукарова.

По ее словам, проблемы с затоплениями подвала начались в январе 2025 года, вскоре после того, как новоселам выдали ключи от квартир.

Мы попросил власти Липецка помочь жителям дома, проблемы которого не решаются уже год.