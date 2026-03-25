Крыша, дети и бомжи: «Кривая линия» помогла многодетной семье из Подольска

***

В конце февраля мы рассказывали о вопиющем случае в Подольске, когда из-за бездействия коммунальщиков и аварийной службы в квартире многодетной семьи обвалился потолок. После обращений НСН к этой ситуации подключились губернатор Подмосковья и мэр Подольска. Хозяйка квартиры рассказала, что местные власти готовы починить потолок, но сейчас она ждет результатов независимой экспертизы. При этом, по ее словам, вмешательство НСН помогло решить и другие проблемы.

«Они за свой счет предложили нам обшить потолок гипсокартоном и натянуть, но я пока отказалась, потому что я не профессионал, не знаю, все ли в порядке с дранкой и насколько повреждены лаги. Уже месяц прошел с момента ЧП, а наверху до сих пор все мокрое, но они утверждают, что там все нормально. Я хочу провести независимую экспертизу. Вы очень сильно повлияли на решение ситуации. Более того, у нас сейчас в Подольске нет дворников, дворы очень грязные после зимы, а они сразу после вашего эфира чуть ли не бригаду сюда прислали и все сделали. Они теперь отзываются на все заявления. Спасибо вам огромное, потому что я не знаю, как бы это все потом разрешилось», - подчеркнула собеседница НСН.

***

А в подмосковном Красногорске другая проблема. Жители дома на Подмосковном бульваре внезапно обнаружили, что участок в их дворе, выделенный под детскую площадку, оказался у коммерсанта, который поставил там палатку и перекрыл пожарный проезд.

«Мы хотели там качели поставить, лавочки для отдыха пенсионеров по программе «Московское долголетие». На этом палисаднике предполагалось разместить вокруг по периметру лавочки и ограждения, а внутри березки, качели, не травмирующие почву малые архитектурные формы. Отобрав у нас палисадник, наше имущество, нам, по сути, запретили сделать детскую площадку, исключив возможность расширения. В итоге там вырубили кусты, поставили какую-то палатку, шатер в 15 метрах от нашего дома. При этом он загородил единственный пожарный проезд к дому. Со стороны двора пожарная машина может проехать, а с торца и лицевой части нет. Придется либо на тротуар заезжать, либо в наши пожарные ворота, которые загорожены этим шатром», - возмутился один из жителей двора.

Мы попросили подмосковного губернатора разобраться, почему жителей Красногорска лишили детской площадки.

***

Еще один сигнал SOS пришел к нам из Тамбова, где жители целого дома, забытого управляющей компанией, вынуждены сами убирать снег, чинить дороги и спасаться от подтоплений. Их детям приходится ходить в школу и детсад в темноте по грязи сквозь кучи мусора.

«Городские власти нам ничем не помогают. У нас освещения нет, нет дорог, дети ходят в школу и садик по темноте. Тут же рядом два заброшенных здания недостроенных, у нас там бомжи, собаки. Кроме того, дом просто не обслуживается. У нас десять этажей, пять подъездов, верхние этажи топит. В этом году были очень сильные морозы, а некоторые комнаты остались вообще без отопления. Мы сами выходим на субботники, сами чистим снег, заказываем трактор, чтобы нам почистили дорогу, летом сами заказываем асфальтовую крошку и заделываем ямы, потому что ездить невозможно. При этом нам установили огромные тарифы, мы платим по ним, а наши дети сейчас дети по темноте ходят по этим пустырям», - рассказала НСН представитель жителей дома.

Мы попросил власти Тамбовской области помочь жителям «забытого» дома.