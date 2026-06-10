«Просыпались с ужасом!»: «Кривая линия» помогла Дальнегорску, а в Мурманске спасают океанариум

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В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорным городе Приморья Дальнегорск. Жители пятиэтажного дома на проспекте 50 лет Октября жаловались, что крыша дома постоянно течет, ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет.

После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт до 15 июня. И чудо свершилось – местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.

«Да, теперь у нас в подъезде сухо. В выходные всю ночь хлестал дождь. Обычно я с ужасом просыпаюсь ночью во время дождя и думаю: в нашу квартиру потечет или нет? Если не потекло в квартиру, то я с ужасом выхожу в подъезд, а тут я вышел с собакой прогулять, вернулся и говорю жене: удивительно, у нас сухо в подъезде! Первый раз за лет 10, наверное, если не больше, после дождя у нас не натекло в подъезд. Спасибо вам большое», - поблагодарил НСН житель проблемного дома.

Мы будем держать ситуацию в Дальнегорске на контроле.

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В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск, крупнейший в мире город за полярным кругом. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум, с которым случилась беда.

В 2022 году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 2026 года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше ста дней сидят без зарплаты, а весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.

«Мурманский океанариум был очень давно построен, в начале 2000-х, там проходили выступления, однако в 2022 году, как я понимаю, вышли новые правила по содержанию животных и он перестал соответствовать нормам. Власти обещали помочь, один из мэров очередных обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, они его восстановят, он будет работать и проводить выступления для зрителей, однако ничего этого не произошло. Сотрудники жалуются, что с февраля им зарплата не выплачивается, реконструкция не проводится, к решению проблемы подключились обычные жители, которые собирают деньги и на корм тюленям, и на какие-то ремонтные работы. Сейчас после Нового года процесс совсем встал. Зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что животных бросить не могут. Там остаются морской заяц, тюлени, это очень большие животные», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей.