Водители стали получать на «Госуслугах» штрафы за 2021 год

Некоторые водители стали получать на «Госуслугах» уведомления о неоплаченных дорожных штрафах за 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации ряда СМИ, в постановлениях пятилетней давности не было ни фото, ни указания, где и что именно нарушил водитель. Только сумма от 500 рублей до 3000 рублей.

Выяснилось, что причиной появления уведомлений стал технический сбой.

«Ведутся работы. В ближайшее время все эти задолженности пропадут», - рассказали агентству в правоохранительных органах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что если в России разрешат выписывать штрафы по данным с беспилотников, то это поможет спасти сотни жизней ежегодно.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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