Госдеп США начал бороться с «родильным туризмом»

Он указал, Что задача отдела - борьба с поездками в Соединённые Штаты с целью рождения детей для последующего получения ими американского гражданства.

«Отдел создан для проверки деятельности обладателей виз, ликвидации незаконных сетей «родильного туризма» и прекращения этого чудовищного злоупотребления законами нашей страны», - написал Рубио в соцсети X.

Глава Госдепа добавил, что за месяц в рамках данной работы были приняты меры по аннулированию более 600 виз у иностранных граждан по всему миру.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал два указа, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

