Госдеп США начал бороться с «родильным туризмом»
Госдепартамент США создал специальный отдел по предотвращению «родильного туризма». Как пишет RT, об этом заявил глава ведомства Марко Рубио.
Он указал, Что задача отдела - борьба с поездками в Соединённые Штаты с целью рождения детей для последующего получения ими американского гражданства.
«Отдел создан для проверки деятельности обладателей виз, ликвидации незаконных сетей «родильного туризма» и прекращения этого чудовищного злоупотребления законами нашей страны», - написал Рубио в соцсети X.
Глава Госдепа добавил, что за месяц в рамках данной работы были приняты меры по аннулированию более 600 виз у иностранных граждан по всему миру.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал два указа, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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