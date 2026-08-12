Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что искусственное разжигание русофобии в республике является качественно новым этапом атаки на ее суверенитет. Выступая на брифинге, глава правительства связал эти процессы с действиями так называемого «глубинного государства» и его агентуры, сообщает РИА Новости.

По словам политика, с начала боевых действий на Украине в 2022 году «глобальная партия войны» предпринимала систематические попытки втянуть Тбилиси в конфликт. Кобахидзе подчеркнул, что главной целью внешних сил было открытие второго фронта против России непосредственно на грузинской территории.