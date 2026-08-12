Кобахидзе назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что искусственное разжигание русофобии в республике является качественно новым этапом атаки на ее суверенитет. Выступая на брифинге, глава правительства связал эти процессы с действиями так называемого «глубинного государства» и его агентуры, сообщает РИА Новости.
По словам политика, с начала боевых действий на Украине в 2022 году «глобальная партия войны» предпринимала систематические попытки втянуть Тбилиси в конфликт. Кобахидзе подчеркнул, что главной целью внешних сил было открытие второго фронта против России непосредственно на грузинской территории.
Кобахидзе добавил, что после отказа Грузии от участия в войне последовали жесткие директивы о присоединении к антироссийским санкциям, которые были направлены на разрушение национальной экономики.
Именно проведение суверенной политики и защита государственных интересов, по его мнению, сделали страну мишенью для европейской бюрократии и западных лидеров, действующих через неформальные олигархические структуры.
Накануне Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российские керлингисты оспорят отстранение от международных соревнований
- В РФ раскрыли смысл заявления Путина о зеркальном ответе на захват судов
- Пусть решат родители и школа: Учитель раскритиковал идею отмены шестидневки
- Польша пригрозила перестать платить за Starlink для ВСУ из-за решения Маска
- Показать цепочку: Какие операции с криптовалютой признают подозрительными
- Скоростной заезд на катере в Дагестане закончился гибелью женщины
- «Лео. Держись»: Роналду поддержал потерявшего отца Месси
- В России назвали топливный кризис в ЕС возможностью больше заработать
- Кобахидзе назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет Грузии
- Психотерапевт объяснил, как помочь учителям бороться с выгоранием