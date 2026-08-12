Кобахидзе назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что искусственное разжигание русофобии в республике является качественно новым этапом атаки на ее суверенитет. Выступая на брифинге, глава правительства связал эти процессы с действиями так называемого «глубинного государства» и его агентуры, сообщает РИА Новости.

По словам политика, с начала боевых действий на Украине в 2022 году «глобальная партия войны» предпринимала систематические попытки втянуть Тбилиси в конфликт. Кобахидзе подчеркнул, что главной целью внешних сил было открытие второго фронта против России непосредственно на грузинской территории.

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Кобахидзе добавил, что после отказа Грузии от участия в войне последовали жесткие директивы о присоединении к антироссийским санкциям, которые были направлены на разрушение национальной экономики.

Именно проведение суверенной политики и защита государственных интересов, по его мнению, сделали страну мишенью для европейской бюрократии и западных лидеров, действующих через неформальные олигархические структуры.

Накануне Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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