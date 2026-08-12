Президент Сербии Александр Вучич превратил страну в тыл НАТО против России, поэтому он может пойти на любые «антирусские» шаги, рассказал НСН сербский политолог Стеван Гайич.



Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый въезд в страну для россиян. Отмечается, что этот вопрос активно обсуждается в правительстве Сербии в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Источники в дипломатических кругах не исключают, что безвизовый режим может быть отменен для россиян уже в 2027 году. Однако министр по европейской интеграции республики Неманья Старович сообщил журналистам, что такого не произойдет. Гайич уверен, что это лишь вопрос времени.