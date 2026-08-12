«Боевой тыл для НАТО»: В Сербии допустили введение виз для россиян
Правительство присоединится к санкциям против РФ, заявил НСН Стеван Гайич.
Президент Сербии Александр Вучич превратил страну в тыл НАТО против России, поэтому он может пойти на любые «антирусские» шаги, рассказал НСН сербский политолог Стеван Гайич.
Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый въезд в страну для россиян. Отмечается, что этот вопрос активно обсуждается в правительстве Сербии в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Источники в дипломатических кругах не исключают, что безвизовый режим может быть отменен для россиян уже в 2027 году. Однако министр по европейской интеграции республики Неманья Старович сообщил журналистам, что такого не произойдет. Гайич уверен, что это лишь вопрос времени.
«Шенген — это маленькая возможность для сербов, которой все равно не будет в ближайшее время. Визы для россиян не будут вводить сразу, но это одна из точек в мозаике общей картины. Наконец-то, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Москве открылись глаза. Сербия сейчас находится под игом Вучича в глобальном НАТО. У него всегда была и будет поддержка от Урсулы фон дер Ляйен и Еврокомиссии. Россия увидела в 2012 году в нем партнера, с которым можно работать. Большинство сербов понимало, что его привели к власти с целью уничтожить хребет и дух сербского народа, обнулить его суверенитет и углубить гибридную оккупацию. Страшной стратегической ошибкой Москвы было не поддержать студенческие протесты против Вучича. Сегодня только вопрос времени, когда произойдет синхронизация с антирусскими санкциями. Вучич создал из Сербии боевой тыл для НАТО против России. Это идет скрытно, а обо всех нелегальных делах, например, поставок оружия Украине, мы узнаем постфактум», — отметил он.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов объяснил НСН, как повлияет на россиян вступление Сербии в Шенгенскую зону.
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