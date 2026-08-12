Трамп: США полностью контролируют Ормузский пролив

По его словам, морскую блокаду США все называют «стальной стеной».

«И Иран ничего не может с этим поделать... Я думаю, мы сохраним этот контроль», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не изменят поведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

