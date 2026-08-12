Трамп: США полностью контролируют Ормузский пролив

Вооруженные силы США полностью контролируют Ормузский пролив. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп потребовал от Ирана компенсации за гибель военных США

По его словам, морскую блокаду США все называют «стальной стеной».

«И Иран ничего не может с этим поделать... Я думаю, мы сохраним этот контроль», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не изменят поведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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