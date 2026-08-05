«Счастливый финал!»: «Кривая линия» помогла спасти щенка Монику от трэш-блогера
НСН попросила губернатора Подмосковья и руководство МВД России помочь собаке, обманом попавшей в лапы к блогеру из «черных списков», в итоге щенка отдали волонтерам.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» уходит на летний перерыв с хорошими новостями.
После нашего вмешательства в ситуацию с собакой, обманом попавшей к подмосковному трэш-блогеру, щенка по имени Моника удалось спасти.
Тем временем власти Мурманска в ответ на обращение НСН, связанное с жалобами жителей девятиэтажки, в которой год нет горячей воды, пообещали исправить ситуацию до конца 2026 года.
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В начале июля мы рассказывали о ситуации с собакой по имени Моника, через подставных лиц попавшей к блогеру Олегу Баласяну, который давно находится в «черных списках» зоозащитников. Они называют его трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум двух собак. После просьб спасти Монику НСН подключила к делу губернатора Московской области, прокуратуру и МВД, где пообещали еще раз проверить многочисленные обращения волонтеров. В итоге собаку удалось спасти.
«Нам удалось вернуть щенка Монику домой. После очень длительных переговоров в отделе полиции Серебряных прудов мы вызвали наряд полиции на место. При сотрудниках правоохранительных органов состоялась добровольная передача Моники. Сам гражданин Баласян отсутствовал, его не было дома, но нам удалось дозвониться его родственникам. Его папа принял мудрое решение передать нам собаку, за что ему огромная благодарность. Моника сейчас себя чувствует хорошо и находится в безопасности. Получилось создать большой общественный резонанс – конечно, помогла и ваша помощь, были депутатские запросы, подключились блогеры. Ситуация настолько накалилась, что набралась критическая масса», - заявила НСН волонтер Диана Михайлова.
Однако история на этом не закончилась. По ее словам, блогер где-то достал нового щенка.
«С Моникой у нас получилось добиться счастливого финала, ситуация разрешилась, но он продолжает беспредел. У Баласяна уже новый щенок и мы не можем найти владельца. Он просто не знает, видимо, в каких руках этот щенок находится», - попросила о помощи собеседница НСН.
Мы отправили новые запросы в правоохранительные органы.
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В Мурманске жители девятиэтажки на улице Маклакова с июня 2025 года страдают от отсутствия горячей воды из-за сломавшегося бойлера. В июле 2026 года отчаявшиеся люди обратились в НСН, устав ждать ремонта и получать отписки от чиновников. К решению вопроса подключились Минстрой России и администрация Мурманска.
Разобравшись в ситуации, там сообщили НСН, что замена водонагревателя должна была произойти в рамках программы капремонта до 2043 года, однако сейчас дом на улице Маклакова внесли в краткосрочный план и все работы должны выполнить уже в 2026 году.
Мы продолжаем держать ситуация на контроле и проверим, будут ли выполнены эти обещания.
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Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ.
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