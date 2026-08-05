«Счастливый финал!»: «Кривая линия» помогла спасти щенка Монику от трэш-блогера

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В начале июля мы рассказывали о ситуации с собакой по имени Моника, через подставных лиц попавшей к блогеру Олегу Баласяну, который давно находится в «черных списках» зоозащитников. Они называют его трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум двух собак. После просьб спасти Монику НСН подключила к делу губернатора Московской области, прокуратуру и МВД, где пообещали еще раз проверить многочисленные обращения волонтеров. В итоге собаку удалось спасти.

«Нам удалось вернуть щенка Монику домой. После очень длительных переговоров в отделе полиции Серебряных прудов мы вызвали наряд полиции на место. При сотрудниках правоохранительных органов состоялась добровольная передача Моники. Сам гражданин Баласян отсутствовал, его не было дома, но нам удалось дозвониться его родственникам. Его папа принял мудрое решение передать нам собаку, за что ему огромная благодарность. Моника сейчас себя чувствует хорошо и находится в безопасности. Получилось создать большой общественный резонанс – конечно, помогла и ваша помощь, были депутатские запросы, подключились блогеры. Ситуация настолько накалилась, что набралась критическая масса», - заявила НСН волонтер Диана Михайлова.

Однако история на этом не закончилась. По ее словам, блогер где-то достал нового щенка.

«С Моникой у нас получилось добиться счастливого финала, ситуация разрешилась, но он продолжает беспредел. У Баласяна уже новый щенок и мы не можем найти владельца. Он просто не знает, видимо, в каких руках этот щенок находится», - попросила о помощи собеседница НСН.

Мы отправили новые запросы в правоохранительные органы.

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В Мурманске жители девятиэтажки на улице Маклакова с июня 2025 года страдают от отсутствия горячей воды из-за сломавшегося бойлера. В июле 2026 года отчаявшиеся люди обратились в НСН, устав ждать ремонта и получать отписки от чиновников. К решению вопроса подключились Минстрой России и администрация Мурманска.

Разобравшись в ситуации, там сообщили НСН, что замена водонагревателя должна была произойти в рамках программы капремонта до 2043 года, однако сейчас дом на улице Маклакова внесли в краткосрочный план и все работы должны выполнить уже в 2026 году.

Мы продолжаем держать ситуация на контроле и проверим, будут ли выполнены эти обещания.