Фонд семьи Михаила Ефремова задолжал 9,6 млн рублей
Благотворительная организация семьи Михаила Ефремова «Фонд имени Олега Ефремова» задолжала 9,6 млн рублей, однако это не означает автоматической личной ответственности артиста. Об этом сайту aif.ru рассказал юрист Евгений Колоколов.
Он пояснил, что фонд является некоммерческой организацией без участников с долями, поэтому, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, «учредители по общему правилу не отвечают по его обязательствам».
«Если Ефремов лишь номинально значится учредителем, взыскать долги с него нельзя», — отметил эксперт.
Юрист дОбавил, что в случае, если артист исполняет обязанности руководителя или фактически контролирует фонд, то его могут привлечь к субсидиарной ответственности по закону о банкротстве, однако для этого потребуется доказать «его конкретные решения и вину».
Ранее директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов проявил мужество, решившись вернуться на сцену после отбывания наказания за ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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