Фонд семьи Михаила Ефремова задолжал 9,6 млн рублей

Он пояснил, что фонд является некоммерческой организацией без участников с долями, поэтому, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, «учредители по общему правилу не отвечают по его обязательствам».

«Если Ефремов лишь номинально значится учредителем, взыскать долги с него нельзя», — отметил эксперт.

Юрист дОбавил, что в случае, если артист исполняет обязанности руководителя или фактически контролирует фонд, то его могут привлечь к субсидиарной ответственности по закону о банкротстве, однако для этого потребуется доказать «его конкретные решения и вину».

Ранее директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов проявил мужество, решившись вернуться на сцену после отбывания наказания за ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».