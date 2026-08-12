Психотерапевт объяснил, как помочь учителям бороться с выгоранием
Учителя и воспитатели могут научиться борьбе с выгоранием за шесть-восемь сеансов психотерапии, но в России недостаточно специалистов для решения этого вопроса, заявил НСН Лев Пережогин.
Существуют техники психотерапии, которые помогут учителям научиться самостоятельно справляться с выгоранием, и для достижения этого результата достаточно восьми сеансов со специалистом. Об этом в беседе с НСН рассказал врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Учителям школ и воспитателям детских садов ежегодно по желанию надо предоставлять не менее 10 сеансов психологической реабилитации, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, для разгрузки педагогов и воспитателей следовало бы подумать об уменьшении наполняемости классов в школах и групп в детских садах. Пережогин отметил, что работа с психотерапевтом помогла бы в решении вопроса.
«Есть краткосрочная психотерапия. Она реализуется врачом-психотерапевтом в одной из техник клинической психотерапии. Количество сеансов устанавливается в зависимости от клинической задачи. Обучить грамотного взрослого человека, учителя или воспитателя аутогенной тренировке можно приблизительно за шесть-восемь встреч. Педагог познакомится с методом, который в дальнейшем позволит ему регулировать собственное состояние самостоятельно без участия стороннего специалиста. В этом случае 10 сеансов будет достаточно. Если говорить о когнитивно-поведенческой психологии, в таком случае 10 сеансов – маловато. Техники, которые позволяют за 10 встреч обеспечить решение проблемы выгорания, существуют. Однако для этого также должно появиться больше врачей-психотерапевтов, которые бы занимались этим вопросом», - сказал он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что избавить учителей от эмоционального выгорания позволит пересмотр окладов. По его словам, сегодня многие педагогические работники вынуждены работать на две ставки.
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