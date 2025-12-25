Останина призвала поднять зарплаты воспитателям в детских садах
Россияне не хотят работать воспитателями в детских садах из-за низких зарплат, сказала НСН Нина Останина.
Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала НСН, что депутаты уже направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рекомендовать муниципалитетам увеличить время работы детских садов.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее заявила, что в России необходимо отработать механизм, согласно которому в детских садах появятся группы, работающие дольше обычного, что позволит родителям забирать их после продолжительного рабочего дня. Об этом депутат сообщила на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявлял, что вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов. Он призвал продлить время работы детсадов, например, до 8 вечера, но отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей.
Останина отметила, что думский комитет поддерживает увеличение часов работы детских садов.
«Работа детских садов — полномочия муниципальной власти. В Госдуму не вносилось какого-либо законодательного документа о том, чтобы продлить время работы детских садов. Однако я направила Михаилу Мишустину письмо с обращением взять слова президента как руководство к действию. Кроме того, мы отправили письмо от имени комитета в Минпросвещения. Это инициатива президента. Наш комитет его поддержал. Такая мера действительно поможет родителям, у которых рабочий день заканчивается одновременно с закрытием детских садов. Некоторые детские сады не работают по субботам, что также является большой проблемой. Однако это полномочия не федерального правительства и даже не федерального министерства, которое только может направить рекомендательное письмо. Это полномочия муниципальной власти, потому что зарплаты воспитателей, педагогов, поваров, сторожей и так далее выплачиваются из бюджета муниципалитетов», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, россияне не хотят работать воспитателями в детских садах из-за низких зарплат.
«Текущих сотрудников детских садов уже сегодня не хватает. Самая частая причина дефицита кадров — низкая зарплата. В этой связи, увеличением кадровых ресурсов проблема того, что детские сады работаю не допоздна, не решится. Эта проблема может решиться, если увеличить зарплату ныне действующим работникам детских садиков. Это будет для них хорошим стимулом. Они знают своих детей, знают их родителей. Если вырастет зарплата, то они просто буду оставаться на продленку», — отметила Останина.
Ранее Буцкая рассказывала НСН о том, что депутаты Госдумы сейчас работают над ГОСТами на факторы риска детской площадки и по безопасности футбольных ворот.
