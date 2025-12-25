Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее заявила, что в России необходимо отработать механизм, согласно которому в детских садах появятся группы, работающие дольше обычного, что позволит родителям забирать их после продолжительного рабочего дня. Об этом депутат сообщила на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявлял, что вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов. Он призвал продлить время работы детсадов, например, до 8 вечера, но отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей.

Останина отметила, что думский комитет поддерживает увеличение часов работы детских садов.

«Работа детских садов — полномочия муниципальной власти. В Госдуму не вносилось какого-либо законодательного документа о том, чтобы продлить время работы детских садов. Однако я направила Михаилу Мишустину письмо с обращением взять слова президента как руководство к действию. Кроме того, мы отправили письмо от имени комитета в Минпросвещения. Это инициатива президента. Наш комитет его поддержал. Такая мера действительно поможет родителям, у которых рабочий день заканчивается одновременно с закрытием детских садов. Некоторые детские сады не работают по субботам, что также является большой проблемой. Однако это полномочия не федерального правительства и даже не федерального министерства, которое только может направить рекомендательное письмо. Это полномочия муниципальной власти, потому что зарплаты воспитателей, педагогов, поваров, сторожей и так далее выплачиваются из бюджета муниципалитетов», — сказала собеседница НСН.