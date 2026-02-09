На Западе назвали условие для завершения конфликта на Украине
Восстановление экономических связей между Москвой и Вашингтоном играет решающую роль в достижении устойчивого и благоприятного для обеих сторон финала конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление эксперта по международной безопасности Марка Эпископоса.
По его словам, экономическое сотрудничество между Россией и США является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для Москвы и Вашингтона. При этом эксперт отметил, что на текущем этапе невозможно точно оценить объем средств, которые может включать подобный экономический план.
Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что президент США Дональд Трамп намерен заработать порядка триллиона долларов за счёт совместных проектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
