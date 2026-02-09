Лавров вспомнил Высоцкого, отвечая на «русский след» в деле Эпштейна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «НТВ» прокомментировал строчкой из песни «Письмо к другу, или Зарисовка о Париже» исполнителя и поэта Владимира Высоцкого утверждения о «русском следе» в деле финансиста из США Джеффри Эпштейна.

СМИ: В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России

«Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», — процитировал его глава МИД РФ. По его словам, скандал обнажил истинное лицо западных стран. Дипломат отметил, что подобные вещи находятся ниже человеческого понимания.

Ранее брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры