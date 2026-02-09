В Госдуме предложили размещать на алкоголе устрашающие изображения

Этикетки на бутылках с алкоголем могут начать дополнять устрашающими изображениями, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нарколог рассказал, как книги об избавлении от алкоголизма помогают людям

Согласно пояснительной записке к проекту закона, этикетки предлагается дополнить рисунками с графическим изображением болезней или поражённых внутренних органов. По словам депутата, опыт таких стран, как Ирландия, Бразилия, Южная Корея и Канада показывает, что такие меры помогают информировать население о рисках.

Кроме того, планируется указывать информацию о противопоказаниях алкоголя для отдельных категорий граждан.

Ранее нарколог назвал алкоголь наркотиком и перечислил признаки зависимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

