В Госдуме предложили размещать на алкоголе устрашающие изображения
Этикетки на бутылках с алкоголем могут начать дополнять устрашающими изображениями, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, этикетки предлагается дополнить рисунками с графическим изображением болезней или поражённых внутренних органов. По словам депутата, опыт таких стран, как Ирландия, Бразилия, Южная Корея и Канада показывает, что такие меры помогают информировать население о рисках.
Кроме того, планируется указывать информацию о противопоказаниях алкоголя для отдельных категорий граждан.
Ранее нарколог назвал алкоголь наркотиком и перечислил признаки зависимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
