Путин заявил, что нужно сделать рождение ребенка «модным»
Нужно сделать рождение детей модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень…сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, только появляется первый ребенок. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным», - заявил президент.
При этом глава государства отметил, что это общая задача, и предложил СМИ и деятелям культуры, которые пишут книги и снимают фильмы, продвигать идею счастья рождения детей.
Он отметил, что коэффициент рождаемости в России немного снизился - до 1,4%, но нужно добиться хотя бы 2%. Однако в 25 регионах страны наметилась положительная демографическая тенденция.
По его словам, сегодня правительство делает все, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи. Президент подчеркнул, что в некоторых регионах за последние несколько лет на поддержку рождаемости выделили 75 млрд рублей. Однако, как добавил Путин, с поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% «нужно еще поработать».
Ранее президент заявил, что вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин назвал Рютте эффективным политиком на посту премьер-министра
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
- Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
- Россиянам рассказали, как правильно утилизировать батарейки
- Путин заявил, что нужно сделать рождение ребенка «модным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru