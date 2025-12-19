Путин заявил, что нужно сделать рождение ребенка «модным»

При этом глава государства отметил, что это общая задача, и предложил СМИ и деятелям культуры, которые пишут книги и снимают фильмы, продвигать идею счастья рождения детей.

Он отметил, что коэффициент рождаемости в России немного снизился - до 1,4%, но нужно добиться хотя бы 2%. Однако в 25 регионах страны наметилась положительная демографическая тенденция.

По его словам, сегодня правительство делает все, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи. Президент подчеркнул, что в некоторых регионах за последние несколько лет на поддержку рождаемости выделили 75 млрд рублей. Однако, как добавил Путин, с поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% «нужно еще поработать».

Ранее президент заявил, что вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



