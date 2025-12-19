Путин заявил, что нужно сделать рождение ребенка «модным»

Нужно сделать рождение детей модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень…сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, только появляется первый ребенок. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным», - заявил президент.

Путин заявил, что при повышении трудовых доходов льготы снижаться не должны

При этом глава государства отметил, что это общая задача, и предложил СМИ и деятелям культуры, которые пишут книги и снимают фильмы, продвигать идею счастья рождения детей.

Он отметил, что коэффициент рождаемости в России немного снизился - до 1,4%, но нужно добиться хотя бы 2%. Однако в 25 регионах страны наметилась положительная демографическая тенденция.

По его словам, сегодня правительство делает все, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи. Президент подчеркнул, что в некоторых регионах за последние несколько лет на поддержку рождаемости выделили 75 млрд рублей. Однако, как добавил Путин, с поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% «нужно еще поработать».

Ранее президент заявил, что вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: РИА Новости
