Путин призвал продлить время работы детских садов

Он призвал продлить время работы детсадов, например, до 8 вечера, но отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей.

«Их нужно набрать и нужно дать дополнительные ставки в эти учреждения», — подчеркнул Путин.

По его словам, это поможет родителям быть более мобильными и спокойными за своих детей.

Президент также поручил правительству рассмотреть введение пособия по уходу за ребенком до трех лет — сейчас оно выплачивается до 1,5 года. Отдельно президент рассказал, что пенсионные баллы будут учитываться не только на троих детей, но и на всех последующих.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

