Путин призвал продлить время работы детских садов
Вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он призвал продлить время работы детсадов, например, до 8 вечера, но отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей.
«Их нужно набрать и нужно дать дополнительные ставки в эти учреждения», — подчеркнул Путин.
По его словам, это поможет родителям быть более мобильными и спокойными за своих детей.
Президент также поручил правительству рассмотреть введение пособия по уходу за ребенком до трех лет — сейчас оно выплачивается до 1,5 года. Отдельно президент рассказал, что пенсионные баллы будут учитываться не только на троих детей, но и на всех последующих.
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
- Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
- Россиянам рассказали, как правильно утилизировать батарейки
- Путин заявил, что нужно сделать рождение ребенка «модным»
- В России заступились за работников на фоне «скромной» производительности труда
- Путин призвал продлить время работы детских садов
- Обвиняемый в попытке покушения на журналиста Соловьева получил пожизненный срок
- Песня русской души: В индустрии опровергли снижение популярности караоке
- Путин: Россия не несет ответственность за гибель людей в конфликте с Украиной
- Путин назвал ошибкой отказ в помощи многодетным при повышении их дохода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru