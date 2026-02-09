СМИ: Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в РФ

С 2016 года он хотел работать в кадровой службе или управлении персоналом. Кроме того, он был готов заняться преподаванием ОБЖ или стать начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. При этом по образованию он был инженером связи.

Среди своих достоинств он перечислял дисциплинированность, ответственность, способность ориентироваться в сложных ситуациях и принимать ответственные, взвешенные решения.

По данным правоохранительных органов, Васин имеет задолженность свыше 831 тыс. рублей.

8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал киллера, устроившего 6 февраля покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. Злоумышленник был задержан накануне в Дубае. Его уже передали российской стороне. По данным СК РФ, преступление против генерала контролировалось украинскими спецслужбами.

