СМИ: Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в РФ
Пособник покушения на убийство российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин постоянно был в поиске работы и размещал свое резюме на различных площадках, сообщает ТАСС.
С 2016 года он хотел работать в кадровой службе или управлении персоналом. Кроме того, он был готов заняться преподаванием ОБЖ или стать начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. При этом по образованию он был инженером связи.
Среди своих достоинств он перечислял дисциплинированность, ответственность, способность ориентироваться в сложных ситуациях и принимать ответственные, взвешенные решения.
По данным правоохранительных органов, Васин имеет задолженность свыше 831 тыс. рублей.
8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал киллера, устроившего 6 февраля покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. Злоумышленник был задержан накануне в Дубае. Его уже передали российской стороне. По данным СК РФ, преступление против генерала контролировалось украинскими спецслужбами.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru