В Венгрии заявили, что лидеры ЕС побывали с Зеленским в США для воспрепятствования миру
Лидеры Европы сопровождали президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в США, чтобы помешать заключению мирного соглашения, сообщил телеканалу «Рустави-2» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны и, к сожалению, достигли успеха», — заявил дипломат. По его словам, европейские лидеры сопровождали Зеленского как медсестры, которые не могли отпустить пациента одного.
Сийярто напомнил, что европейцы изначально не позволили украинскому президенту подписать мирный договор и заставили принять решение о продолжении военных действий. Министр подчеркнул, что если соглашение будет подписано сейчас, условия для Киева будут явно хуже.
Ранее Сийярто раскритиковал в соцсети X действия стран Европы, входящих в «коалицию желающих», в отношении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
