В Венгрии заявили, что лидеры ЕС побывали с Зеленским в США для воспрепятствования миру

Лидеры Европы сопровождали президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в США, чтобы помешать заключению мирного соглашения, сообщил телеканалу «Рустави-2» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС

«Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны и, к сожалению, достигли успеха», — заявил дипломат. По его словам, европейские лидеры сопровождали Зеленского как медсестры, которые не могли отпустить пациента одного.

Сийярто напомнил, что европейцы изначально не позволили украинскому президенту подписать мирный договор и заставили принять решение о продолжении военных действий. Министр подчеркнул, что если соглашение будет подписано сейчас, условия для Киева будут явно хуже.

Ранее Сийярто раскритиковал в соцсети X действия стран Европы, входящих в «коалицию желающих», в отношении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры