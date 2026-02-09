«Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны и, к сожалению, достигли успеха», — заявил дипломат. По его словам, европейские лидеры сопровождали Зеленского как медсестры, которые не могли отпустить пациента одного.

Сийярто напомнил, что европейцы изначально не позволили украинскому президенту подписать мирный договор и заставили принять решение о продолжении военных действий. Министр подчеркнул, что если соглашение будет подписано сейчас, условия для Киева будут явно хуже.

Ранее Сийярто раскритиковал в соцсети X действия стран Европы, входящих в «коалицию желающих», в отношении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

