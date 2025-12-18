«Однозначно, вопрос по детским площадкам стоит очень остро, хотя бы только потому, что каждый день где-то что-то происходит. В лучшем случае, если просто что-то сломалось, в плохом, когда ребенок получил травму, а самый ужасный случай, когда все заканчивается гибелью ребенка. И такие истории тоже бывают. Мы сейчас работаем над двумя ГОСТами. Первый – это ГОСТ на факторы риска детской площадки в рамках рискоориентированного подхода для помощи управляющим компаниям, чтобы они понимали, что если загорается две из трех кнопочек факторов риска, то пора срочно что-то менять, иначе завтра уже будет трагедия. Второе, мы сейчас разрабатываем ГОСТ, который будет действовать в России и Белоруссии, по безопасным футбольным воротам. Футбольные ворота, падая, могут причинить настолько тяжелую травму, что она может привести к летальному исходу», - пояснила депутат.

Она отметила, что в Москве и Подмосковье с детскими площадками всё хорошо, потому что действует четко выработанная схема работы.