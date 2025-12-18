Депутат Буцкая сообщила о разработке двух ГОСТов по детским площадкам
Депутаты Госдумы сейчас работают над ГОСТами на факторы риска детской площадки и по безопасности футбольных ворот, рассказала в беседе с НСН депутат Татьяна Буцкая.
Госдума разрабатывает два ГОСта по детским площадкам, вопрос безопасности стоит остро, заявила НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Каждая десятая детская площадка в России представляет угрозу жизни детей, необходимо строже требовать от управляющих компаний отвечать за содержание этих площадок, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают «Ведомости». Спикер подчеркнула, что жилье без развитой социальной инфраструктуры теряет привлекательность для семей. Буцкая рассказала, что сейчас Госдумой разрабатываются два ГОСТа, которые помогут снизить число травм.
«Однозначно, вопрос по детским площадкам стоит очень остро, хотя бы только потому, что каждый день где-то что-то происходит. В лучшем случае, если просто что-то сломалось, в плохом, когда ребенок получил травму, а самый ужасный случай, когда все заканчивается гибелью ребенка. И такие истории тоже бывают. Мы сейчас работаем над двумя ГОСТами. Первый – это ГОСТ на факторы риска детской площадки в рамках рискоориентированного подхода для помощи управляющим компаниям, чтобы они понимали, что если загорается две из трех кнопочек факторов риска, то пора срочно что-то менять, иначе завтра уже будет трагедия. Второе, мы сейчас разрабатываем ГОСТ, который будет действовать в России и Белоруссии, по безопасным футбольным воротам. Футбольные ворота, падая, могут причинить настолько тяжелую травму, что она может привести к летальному исходу», - пояснила депутат.
Она отметила, что в Москве и Подмосковье с детскими площадками всё хорошо, потому что действует четко выработанная схема работы.
«Можно выделить отдельно такие регионы такие, как Москва и Московская область, где с площадками всё хорошо, потому что, в каждом из этих регионов, действует своя эффективная схема работы. Если там что-то и ломается, то всё это быстро чинят. Надеюсь, что другие регионы тоже подтянутся. Важно не только насколько качественные качели или песочницы, но и то, как они поставлены. Если качели упираются в горку, то пострадать может и тот ребенок, который качается на качелях, и тот, кто опускается в горки», - добавила парламентарий.
Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью НСН объяснила родителям, что делать, если их ребенок получил травму на детской площадке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Буцкая сообщила о разработке двух ГОСТов по детским площадкам
- Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
- На прямую линию с Путиным поступило более 2 млн обращений
- Суд оштрафовал Twitch на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора
- «Это точно не про меня!»: Цыпкин о новом стандарте для писателей
- Родителям рассказали, как вырастить из ребенка с аутизмом гения
- Под Белгородом девушка пострадала при взрыве газа в частном доме
- Шаг к экосистеме: Зачем компания Wildberries покупает онлайн-кинотеатр
- Россиянам перечислили признаки аутизма у детей
- В России задержали 19 человек, обслуживавших украинские каналы связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru