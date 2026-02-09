В Госдуме хотят запретить бездетным россиянам посещать порносайты
В России следует ограничить доступ к порносайтам для тех, у кого нет детей.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она считает, что это поможет поднять рождаемость. По словам парламентария, в настоящее время подобный контент заменяет реальные отношения, снижая мотивацию к созданию семьи, особенно среди молодых россиян.
«Им просто необходимо сексом заниматься. Если они им не занимаются, видимо, есть какие-то суррогаты… Это сайты для взрослых», — сказала Буцкая. Она отметила, что оставлять данную сферу без регулирования нельзя, так как «вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой».
Ранее депутат заявила, что продление работы детских садов важно для демографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
