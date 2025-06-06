Куда обращаться, если ребенок получил травму на детской площадке
Председатель Комитета Госдумы РФ Нина Останина и юрист Яна Бондаренко в беседе с НСН рассказали, куда следует обращаться за компенсацией, если ребенок получил травму на детской площадке.
За состояние детских площадок спрашивать нужно с главы той администрации, где произошел несчастный случай, заявила НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, а юрист Яна Бондаренко напомнила о праве граждан требовать возмещения морального вреда.
Ранее девятилетний ребенок упал с лестницы на детской площадке в Шушарах. В итоге врачам пришлось удалить у несовершеннолетнего почку. Проводится проверка. Останина рассказала, что подобный случай произошел и в Оренбурге.
«Подобная история произошла в Оренбурге. Там футбольные ворота упали на ребенка. Как оказалось, детская площадка, где были установлены эти футбольные ворота, никогда не ремонтировалась. Управляющие компании не хотели её брать на содержание, администрация города тоже. Спрашивать нужно с главы той территории, где произошел несчастный случай. В том случае, семью запугивали на предмет того, что взрослые сами виноваты. Оставили ребенка без присмотра. Угрожали лишить родительских прав. И мама, пострадавшего ребенка, испугалась куда-либо обращаться за защитой своих прав. Тогда, я обратилась к генеральному прокурору России Александру Бастрыкину. Он отреагировал быстро. Вскоре уже прокурор Оренбургской области возбудил уголовное дело против городской администрации, обязал провести проверку всех площадок в Оренбурге, а также взять их на баланс города», - сказала депутат.
Она также посоветовала родителям ребенка обязательно обратиться в правоохранительные органы.
«Родители, со своей стороны, должны обращаться в правоохранительные органы, потому что ребенка ждет тяжелейшее лечение, долгий восстановительный период и реабилитация. Ещё неизвестно, как эта травма скажется на его дальнейшей жизни», - добавила Останина.
В свою очередь юрист Яна Бондаренко заявила НСН, что за компенсацией на лечение ребенка, который пострадал на детской площадке, можно обращаться к собственнику площадки.
«После получения травмы ребенком на детской площадке родителям нужно будет обращаться с соответствующими требованиями к собственнику этой детской площадки. Как правило, это общегородская собственность, которая находится на балансе города. Следовательно, нужно обращаться в городскую администрацию, либо к мэру», - уточнила юрист.
Она также напомнила, что родители вправе потребовать не только возмещения понесенных затрат на лечение ребенка, но и компенсацию морального вреда.
«Родители вправе потребовать возмещения понесенных затрат на лечение ребенка, а также компенсации морального вреда. Раз ребенок почку потерял, значит здоровье не будет восстановлено в скором времени. Компенсацию морального вреда можно смело потребовать. К тому же, эти требования будут рассматриваться судом в рамках уголовного расследования. Родителям не придется самим доказывать вину городской администрации. Следствие само инициирует проверку, в результате которой будет установлено из-за чего произошло это падение. Если родители не согласятся с её результатами, они могут их обжаловать», - сказала Бондаренко.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели ребенка на площадке в Ставропольском крае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт на Украине детской дракой
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%
- Песков назвал ссору Трампа и Маска внутренним делом США
- СМИ: Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарский титул
- ВС России ударили по целям на Украине в ответ на теракты Киева
- Армия России освободила Федоровку в ДНР
- «Роскосмос» заказал первые три ракеты для российской орбитальной станции
- На западе Москвы под машиной обнаружили подозрительный предмет
- Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
- МЧС запретит россиянам приводить на пляж животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru