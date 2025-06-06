«Подобная история произошла в Оренбурге. Там футбольные ворота упали на ребенка. Как оказалось, детская площадка, где были установлены эти футбольные ворота, никогда не ремонтировалась. Управляющие компании не хотели её брать на содержание, администрация города тоже. Спрашивать нужно с главы той территории, где произошел несчастный случай. В том случае, семью запугивали на предмет того, что взрослые сами виноваты. Оставили ребенка без присмотра. Угрожали лишить родительских прав. И мама, пострадавшего ребенка, испугалась куда-либо обращаться за защитой своих прав. Тогда, я обратилась к генеральному прокурору России Александру Бастрыкину. Он отреагировал быстро. Вскоре уже прокурор Оренбургской области возбудил уголовное дело против городской администрации, обязал провести проверку всех площадок в Оренбурге, а также взять их на баланс города», - сказала депутат.

Она также посоветовала родителям ребенка обязательно обратиться в правоохранительные органы.

«Родители, со своей стороны, должны обращаться в правоохранительные органы, потому что ребенка ждет тяжелейшее лечение, долгий восстановительный период и реабилитация. Ещё неизвестно, как эта травма скажется на его дальнейшей жизни», - добавила Останина.

В свою очередь юрист Яна Бондаренко заявила НСН, что за компенсацией на лечение ребенка, который пострадал на детской площадке, можно обращаться к собственнику площадки.