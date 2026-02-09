Аналитики: Рынок новостроек в России в 2026 году ждет сложный сценарий
Рынок новостроек России ждет испытание в 2026 году, прогнозируют эксперты RedCat, сообщают «Известия».
Это связано с резким ужесточением правил семейной ипотеки, последовавшее за рекордным ростом спроса. Во втором полугодии 2025 года спрос на семейную ипотеку вырос на 130%. Покупателей стимулировали страх изменений программы, крупные скидки от застройщиков и низкие ставки. Однако с 1 февраля текущего года банки ввели жесткие правила: обязательное созаемничество супругов, требование о постоянной прописке у всех членов семьи и СНИЛС у ребенка.
По словам экспертов, это отсечет часть аудитории, особенно с испорченной кредитной историей. Проблема с пропиской детей уже создает сложности при одобрении сделок.
Смягчить сценарий 2026 года могут две меры: введение дифференцированных льготных ставок и, что критически важно, общее снижение рыночных ставок до уровня 12-15% годовых. Сейчас отрасль ждет сигналов от регуляторов, которые определят доступность кредитов и судьбу рынка в предстоящем году.
Ранее стало известно, что ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
