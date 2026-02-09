СМИ: Несовершеннолетним россиянам систематически продают товары 18+
Контрольные закупки в России выявили массовые нарушения в онлайн-торговле товарами с возрастными ограничениями, сообщают «Известия».
Несовершеннолетние смогли получить 25 из 31 заказа на энергетики, пиротехнику и иную продукцию 18+. Паспортные данные проверялись лишь в 20% случаев, а в январе 2026 года запрет не сработал ни разу.
Для кардинального решения проблемы общественники направили предложение в правительство: внедрить биометрическую идентификацию покупателей. Эта мера, уже прописанная в законодательстве о платформенной экономике, позволит исключить человеческий фактор и автоматизировать проверку возраста, закрыв лазейку для нелегальных продаж.
Массовые нарушения зафиксированы при заказах энергетиков, пиротехники, зажигалок, печатной продукции для взрослых и других товаров с возрастными ограничениями.
Ранее стоматолог предупредила о «двойном ударе» энергетиков по зубам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
