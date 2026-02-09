Российский космонавт Федяев угостил борщом американских коллег

Космонавт Роскосмоса Андрей угостил русским борщом американских астронавтов, сообщает ТАСС.

СМИ: РОС развернут в составе российского сегмента МКС

Это произошло накануне старта к Международной космической станции с миссией Crew-12. По словам россиянина, он приготовил традиционное русское блюдо «для своей команды и для тех, кто нас поддерживает». Астронавт Джессика Меир (командир экипажа) оценила старания Федяева одной фразой: «Очень вкусно». Запуск Crew Dragon компании SpaceX к МКС ожидается не ранее 11 февраля.

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии. Это произошло в середине января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

