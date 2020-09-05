ОСАГО по новым правилам. Семейным – дешевле!

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил в эфире НСН, что означают новые правила расчета тарифов ОСАГО.

«Тариф будет индивидуальным для страхователя. Что изменится? Аккуратные безаварийные люди начнут получать скидку на этот вид страхования. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много. ОСАГО наконец-то становится страховым продуктом», - отметил Шкуматов.

Кроме манеры вождения страховщики также впервые начнут учитывать семейное положение, наличие детей и другие факторы каждого водителя. Однако, техническая возможность для этого у страховщиков появится не сразу, отметил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев в эфире НСН.

«На первом этапе ждать сильных изменений не стоит. Пока мы будем использовать те же самые критерии, которые существовали ранее. Но в дальнейшем, когда эта возможность (учитывать число нарушений ПДД - НСН) появится, будет возможность использовать и этот критерий, что серьезно повлияет на тариф. Это наступит чуть позже. С сегодняшнего дня, например, появится критерий пролонгации полиса. Но постепенно мы будем добавлять критерии. В результате могут появиться: семейное положение, наличие детей, - все это по статистике влияет на манеру вождения», - подчеркнул Княгиничев.

Однако, первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков настроен более пессимистично. В эфире НСН он заявил, что изменение стоимости ОСАГО позволит нарушителей ПДД наказывать дважды за одно и то же – штрафом и повышением стоимости ОСАГО. А это не соответствует нормам современного законодательства.



