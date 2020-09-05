ОСАГО по новым правилам. Семейным – дешевле!
Страховщики, общественники и парламентарии в эфире НСН обсудили новые правила расчета стоимости ОСАГО и сказали, когда они начнут реально работать.
Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России, сообщает РИА Новости.
Страховщики могут предлагать автовладельцам более персонализированный тариф в соответствии с новым указанием Центробанка. Решение регулятора позволяет расширить тарифный коридор ОСАГО. Разница в стоимости базовых ставок для владельцев легковых автомобилей увеличена на 10% вверх и вниз – в диапазоне 2471-5436 рублей, сообщает Газета.ru.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил в эфире НСН, что означают новые правила расчета тарифов ОСАГО.
«Тариф будет индивидуальным для страхователя. Что изменится? Аккуратные безаварийные люди начнут получать скидку на этот вид страхования. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много. ОСАГО наконец-то становится страховым продуктом», - отметил Шкуматов.
Кроме манеры вождения страховщики также впервые начнут учитывать семейное положение, наличие детей и другие факторы каждого водителя. Однако, техническая возможность для этого у страховщиков появится не сразу, отметил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев в эфире НСН.
«На первом этапе ждать сильных изменений не стоит. Пока мы будем использовать те же самые критерии, которые существовали ранее. Но в дальнейшем, когда эта возможность (учитывать число нарушений ПДД - НСН) появится, будет возможность использовать и этот критерий, что серьезно повлияет на тариф. Это наступит чуть позже. С сегодняшнего дня, например, появится критерий пролонгации полиса. Но постепенно мы будем добавлять критерии. В результате могут появиться: семейное положение, наличие детей, - все это по статистике влияет на манеру вождения», - подчеркнул Княгиничев.
Однако, первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков настроен более пессимистично. В эфире НСН он заявил, что изменение стоимости ОСАГО позволит нарушителей ПДД наказывать дважды за одно и то же – штрафом и повышением стоимости ОСАГО. А это не соответствует нормам современного законодательства.
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