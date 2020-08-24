Шкуматов объяснил смысл новых правил расчета ОСАГО

«Тариф будет индивидуальным для страхователя. Что изменится? Аккуратные безаварийные люди начнут получать скидку на этот вид страхования. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много. ОСАГО наконец-то становится страховым продуктом», - отметил Шкуматов.

По его словам, средние тарифы могут даже упасть. «Хороших водителей большинство, 70%, и хорошие водители получат скидки. Другими словами, это нововведение облегчит жизнь аккуратным водителям», - добавил он.



