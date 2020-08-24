Шкуматов объяснил смысл новых правил расчета ОСАГО
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал в эфире НСН, как скажутся на тарифах новые правила расчета ОСАГО.
В России вступил в силу закон, меняющий правила расчета тарифов ОСАГО. Нововведения сделают тарифы на автострахование более индивидуальными. Отныне страховщики при расчете стоимости полиса будут учитывать как произошедшие ранее ДТП, так и систематические нарушения ПДД.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил в эфире НСН, что означают новые правила расчета тарифов ОСАГО.
«Тариф будет индивидуальным для страхователя. Что изменится? Аккуратные безаварийные люди начнут получать скидку на этот вид страхования. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много. ОСАГО наконец-то становится страховым продуктом», - отметил Шкуматов.
По его словам, средние тарифы могут даже упасть. «Хороших водителей большинство, 70%, и хорошие водители получат скидки. Другими словами, это нововведение облегчит жизнь аккуратным водителям», - добавил он.
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