Порядка 85 процентов водителей получат скидки по ОСАГО

В России стартует второй этап реформы ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов. Согласно вступающим в силу в понедельник, 24 августа, поправкам к закону об ОСАГО (40-ФЗ), на стоимости полисов теперь будет сильнее отражаться водительский опыт россиян. Страховщики смогут учитывать в своих ценовых предложениях не только факты попадания клиента в ДТП, но и допущенные им нарушения правил дорожного движения.

Аккуратные водители станут платить за ОСАГО меньше, а это порядка 85% автолюбителей, сообщил в эфире НСН директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

«Так как большая часть водителей у нас дисциплинированные, то большая часть получит скидки. То есть порядка 85% тех, кто практически не попадает в аварии, получат скидки. А надбавки получат только те, кто злостно нарушает ПДД. У тех, кто небрежно к этому относится, появится стимул для получения лучшей цены соблюдать правила», - считает он.