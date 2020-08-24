Порядка 85 процентов водителей получат скидки по ОСАГО
В России стартует второй этап реформы ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов. Согласно вступающим в силу в понедельник, 24 августа, поправкам к закону об ОСАГО (40-ФЗ), на стоимости полисов теперь будет сильнее отражаться водительский опыт россиян. Страховщики смогут учитывать в своих ценовых предложениях не только факты попадания клиента в ДТП, но и допущенные им нарушения правил дорожного движения.
Аккуратные водители станут платить за ОСАГО меньше, а это порядка 85% автолюбителей, сообщил в эфире НСН директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
«Так как большая часть водителей у нас дисциплинированные, то большая часть получит скидки. То есть порядка 85% тех, кто практически не попадает в аварии, получат скидки. А надбавки получат только те, кто злостно нарушает ПДД. У тех, кто небрежно к этому относится, появится стимул для получения лучшей цены соблюдать правила», - считает он.
Впервые при расчете стоимости страховки будет учитываться манера вождения.
«С началом второго этапа у страховых компаний появилась возможность использовать критерии, которые характеризуют стиль вождения. До сих пор из личных характеристик водителей использовались фактически только возраст, стаж вождения и пол. Манера вождения никак не учитывалась. С началом второго этапа появятся такие же коэффициенты, как и в каско. Самое главное, что появится возможность учитывать количество нарушений ПДД», - отметил представитель «Ингосстраха».
Однако технически такая возможность у страховщиков появится не сразу.
«На первом этапе ждать сильных изменений не стоит. Пока мы будем использовать те же самые критерии, которые существовали ранее. Но в дальнейшем, когда эта возможность (учитывать число нарушений ПДД - НСН) появится, будет возможность использовать и этот критерий, что серьезно повлияет на тариф. Это наступит чуть позже. С сегодняшнего дня, например, появится критерий пролонгации полиса. Но постепенно мы будем добавлять критерии. В результате могут появиться: семейное положение, наличие детей, - все это по статистике влияет на манеру вождения», - подчеркнул Княгиничев.
Предполагается, что благодаря новым поправкам, стоимость ОСАГО будет колебаться в пределах 50%. По крайней мере, можно рассчитывать на то, что большая часть водителей получит скидки.
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