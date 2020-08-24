Индивидуальный расчет ОСАГО: цены выше, застрахованных меньше

Сами страховщики утверждают, что нововведения приведут к удешевлению «автогражданки» для подавляющего большинства автовладельцев. Так, представитель одной из крупнейших в России страховых компаний заявил НСН, что скидки получат порядка 85% водителей. А надбавки получат только те, кто злостно нарушает ПДД. Вместе со стимулом ездить аккуратней для получения лучшей цены страховки.

Мнение, согласно которому ОСАГО становится полноценным страховым продуктом, разделяет координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«Хороших водителей большинство, 70%, и хорошие водители получат скидки. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много», - отметил Шкуматов в эфире НСН.

Диаметрально противоположную позицию занимает первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков:

«Цены будут только расти. "Вниз" - это дымовая завеса, - написал депутат в соцсетях. - Посыл страховых компаний: "Деньги заканчиваются, дайте нам возможность расширить коридор, чтобы было что воровать дальше», - возмутился парламентарий.

Но дело даже не в воровстве, о котором пишет депутат Госдумы. Дело – в противоречии нормам действующего законодательства этих новых правил тарификации ОСАГО в части повышения тарифов для нарушителей ПДД. Штраф такой нарушитель уже оплатил, а теперь будет наказан повторно путем повышения тарифа ОСАГО.

Можно предположить, что лоббисты этой нормы и те, кто ее принимали, незнакомы с принципом non bis in idem – не дважды за одно и то же, бытующим еще со времен римского права. Но попирать законы своей страны? Статья 50-я Конституции РФ гласит, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». На основании этого положения Конституционный суд России уже выносил решение о том, что и к административной ответственности за одно и то же правонарушение дважды привлекать нельзя, даже если в каждом из этих случаев виновный выступает в разных амплуа: например, водитель и страхователь.

Наиболее вероятные последствия роста тарифов ОСАГО из-за вступивших в силу новых правил их формирования описывает опрос более 15 тысяч человек, проведенный по заказу «Газеты.ру» с 11 по 17 августа 2020 года. Согласно его данным, 24% из них в случае существенного подорожания полиса намерены вовсе отказаться от покупки ОСАГО. Еще 10% граждан готовы обойтись поддельным полисом. А 12% респондентов уже отказались от покупки ОСАГО либо приобретают фальшивые полисы. То есть почти половина автомобилистов страны будет ездить без страховки.

Результат, обратный искомому.

