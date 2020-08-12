Автоэксперт напомнил о возврате техосмотра при получении ОСАГО
Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отметил, что с октября пройти техосмотр должны будут и те, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса.
«Это важное сообщение для тех, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса. Но и те автомобилисты, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты до этой даты, например я, тоже должны будут пройти технический осмотр», – подчеркнул он.
Кроме того, Пётр Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о нововведениях для автомобилистов, которые начнут действовать в России с конца августа. Они касаются новых правил при расчете стоимости ОСАГО.
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