Автоэксперт напомнил о возврате техосмотра при получении ОСАГО

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отметил, что с октября пройти техосмотр должны будут и те, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса.