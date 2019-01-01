В команде Кусто раскритиковали операцию по освобождению косаток и белух
Эксперты прокомментировали в эфире НСН показанный в ходе прямой линии Владимира Путина способ перевозки китов из бухты Средней.
На прямой линии президента Владимира Путина был дан старт операции по освобождению косаток и белух из бухты Средней. В прямом эфире было показано, что китов готовят к перевозке к месту выпуска в Охотском море на грузовиках, по суше. Сначала в Хабаровск, потом к морю. Между тем команда океанолога Жана-Мишеля Кусто, которую российские власти привлекли к решению проблемы освобождения китообразных, настаивала на морской перевозке животных. Об этом рассказала НСН участница команды Татьяна Белей, директор Центра спасения дельфинов «Дельфа».
«Что касается варианта длительной транспортировки фурами, многих этот вопрос сейчас волнует - с точки зрения команды Кусто лучший способ был перевозить китов только морем. Чтобы уменьшить стресс животных, чтобы не было перебрасывания с одного вида транспорта на другой. Многие также переживают, и я в их числе, куда же сейчас привезут двух косаток и шестерых белух? Готовы ли для них временные морские вольеры, где они расположены? И в рекомендациях команды Кусто, и в плане, представленном ВНИРО (Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии) и Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова, было согласовано, что на месте выпуска будут установлены вольеры, в которых киты будут проходить реабилитацию после транспортировки. Им необходимо какое-то время, чтобы прийти в себя. Нужно убедиться, что с их здоровьем все нормально, что в акватории достаточно еды и в непосредственной поблизости есть их сородичи, и тогда можно выпускать. Как здесь все сейчас будет организовано, нам неизвестно. Надеемся, что все организовано правильно, намерения чистые, но было бы здорово, чтобы наши резонные сомнения были развеяны», - сказала она.
Но в целом команда Кусто позитивно оценивает начало операции по спасению морских млекопитающих. Об этом НСН сообщил советник Жана-Мишеля Кусто Чарльз Винник.
«Мы очень рады услышать заявление [вице-премьера Алексея] Гордеева, что Россия запретит вылов морских млекопитающих для образовательных и культурных целей. Это очень важное решение. Нам очень отрадно видеть, что косаток и белух перевозят в Хабаровск, чтобы потом выпустить. И мы желаем ВНИРО и всей команде, которая занимается освобождением китов, всяческого успеха в возвращении косаток и белух в открытый океан. Мы предоставили свои рекомендации для их освобождения и надеемся, что российская сторона использует их, насколько сможет. Это хороший день для китов!» - заявил он.
Однако на вопрос НСН, участвует ли команда Кусто в транспортировке китообразных, Винник сообщил, что «на данном этапе всей операцией занимается ВНИРО».
Татьяна Белей пояснила НСН, что вся операция по освобождению китов проводится в режиме секретности. «Никто из экспертов команды Кусто к операции привлечен не был. Мы – я и Татьяна Денисенко – были на консилиуме, на котором был представлен план. В него были включены и рекомендации нашей команды. Сегодня все пошло немного не так, как это было представлено в плане. Причина, очевидно, в желании сделать эффектный выход в прямую линию. Эффектный выход, несомненно получился, но вся общественность пребывала в серьезной тревоге, читая новости до начала прямой линии. Никто не мог понять, что происходит. Оценивать лично мне пока сложно. Просто сейчас прозрачности у ситуации нет. На консилиуме прозвучало, что о начале операции будет всем объявлено. Но в известность по факту никого не поставили. Кроме непосредственных исполнителей, мало кто понимал, что на самом деле происходит, куда грузят и везут китов. Несомненно, нужно организовывать мониторинг, нужно официально допускать общественность. Тогда не будет неверных интерпретации событий, которые реально очень значимы», - призналась она.
Эта секретность порождает сомнения, что косаток и белух действительно отправляют к Охотскому морю, заметил в беседе с НСН ведущий эксперт «Greenpeace Россия» Оганес Таргулян.
«Мы это начали наблюдать еще ночью. И вся таинственность, как это все было: никакой информации нет, госорганы говорят разное, пресс-секретарь ВНИРО говорит, что все это фейк, ничего не происходит. И через несколько часов на прямой линии Бизиков, замдиректора по науке ВНИРО, говорит, что погрузка ведется! В общем, какой-то бред! Понятно, что все это в преддверии прямой линии делалось, в тайне, чтобы некий сюрприз для граждан России. Но это приносит отрицательные результаты, потому что люди не понимают, что происходит. Они привыкли, что их обманывают, со всех сторон. И здесь тоже. Животных предполагается вывозить в течение четырех месяцев. Это очень длинный период. Что будет в конце? Особенно, если что-то пойдет не очень успешно. Если животные начнут гибнуть при перевозке. По объективным причинам, потому что жарко, потому что долгая дорога, потому что тяжело. Гибель вполне возможна. А участие общественности в этом деле было положительное. Когда же тебя оттирают от этого, ты можешь только критиковать. Я уже читал в соцсетях на эту тему, что, конечно, везут в Хабаровск. А от Хабаровска до Китая - одна река. Косатки и белухи уже пропадали. Говорили, что они сбежали. А представляете, при перевозке еще «сбегут»?», - спросил эколог.
Напомним, ранее океанолог Жан-Мишель Кусто отправил свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным. Он просил российского президента принять окончательное решение об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье и возвращении их в места традиционного обитания.
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