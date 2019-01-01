В команде Кусто раскритиковали операцию по освобождению косаток и белух

«Мы очень рады услышать заявление [вице-премьера Алексея] Гордеева, что Россия запретит вылов морских млекопитающих для образовательных и культурных целей. Это очень важное решение. Нам очень отрадно видеть, что косаток и белух перевозят в Хабаровск, чтобы потом выпустить. И мы желаем ВНИРО и всей команде, которая занимается освобождением китов, всяческого успеха в возвращении косаток и белух в открытый океан. Мы предоставили свои рекомендации для их освобождения и надеемся, что российская сторона использует их, насколько сможет. Это хороший день для китов!» - заявил он.

Однако на вопрос НСН, участвует ли команда Кусто в транспортировке китообразных, Винник сообщил, что «на данном этапе всей операцией занимается ВНИРО».

Татьяна Белей пояснила НСН, что вся операция по освобождению китов проводится в режиме секретности. «Никто из экспертов команды Кусто к операции привлечен не был. Мы – я и Татьяна Денисенко – были на консилиуме, на котором был представлен план. В него были включены и рекомендации нашей команды. Сегодня все пошло немного не так, как это было представлено в плане. Причина, очевидно, в желании сделать эффектный выход в прямую линию. Эффектный выход, несомненно получился, но вся общественность пребывала в серьезной тревоге, читая новости до начала прямой линии. Никто не мог понять, что происходит. Оценивать лично мне пока сложно. Просто сейчас прозрачности у ситуации нет. На консилиуме прозвучало, что о начале операции будет всем объявлено. Но в известность по факту никого не поставили. Кроме непосредственных исполнителей, мало кто понимал, что на самом деле происходит, куда грузят и везут китов. Несомненно, нужно организовывать мониторинг, нужно официально допускать общественность. Тогда не будет неверных интерпретации событий, которые реально очень значимы», - призналась она.

Эта секретность порождает сомнения, что косаток и белух действительно отправляют к Охотскому морю, заметил в беседе с НСН ведущий эксперт «Greenpeace Россия» Оганес Таргулян.

«Мы это начали наблюдать еще ночью. И вся таинственность, как это все было: никакой информации нет, госорганы говорят разное, пресс-секретарь ВНИРО говорит, что все это фейк, ничего не происходит. И через несколько часов на прямой линии Бизиков, замдиректора по науке ВНИРО, говорит, что погрузка ведется! В общем, какой-то бред! Понятно, что все это в преддверии прямой линии делалось, в тайне, чтобы некий сюрприз для граждан России. Но это приносит отрицательные результаты, потому что люди не понимают, что происходит. Они привыкли, что их обманывают, со всех сторон. И здесь тоже. Животных предполагается вывозить в течение четырех месяцев. Это очень длинный период. Что будет в конце? Особенно, если что-то пойдет не очень успешно. Если животные начнут гибнуть при перевозке. По объективным причинам, потому что жарко, потому что долгая дорога, потому что тяжело. Гибель вполне возможна. А участие общественности в этом деле было положительное. Когда же тебя оттирают от этого, ты можешь только критиковать. Я уже читал в соцсетях на эту тему, что, конечно, везут в Хабаровск. А от Хабаровска до Китая - одна река. Косатки и белухи уже пропадали. Говорили, что они сбежали. А представляете, при перевозке еще «сбегут»?», - спросил эколог.

Напомним, ранее океанолог Жан-Мишель Кусто отправил свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным. Он просил российского президента принять окончательное решение об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье и возвращении их в места традиционного обитания.

