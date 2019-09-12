Кусто предложил России помощь в ликвидации «китовой тюрьмы»

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил письмо директору Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кириллу Колончину, в котором выразил обеспокоенность судьбой обитателей так называемой китовой тюрьмы. Копия письма есть в распоряжении редакции НСН. Письмо также подписал исполнительный директор общества «Будущее Океана» проекта «Китовый Заказник» Чарльз Винник (на фото справа).

Кусто поздравил Колончина с освобождением 10 косаток и 12 белух, но напомнил, что в неволе остаются 75 белух. Их нужно выпустить в естественную среду обитания менее чем за два месяца.

В этой связи Кусто предложил свою помощь. Он пишет, что их организация может предоставить членов своей команды для ускорения транспортировки животных. Кроме того, иностранные специалисты могут провести процедуру холодного таврения (нанесения специальной метки) оставшимся белухам, что позволит в дальнейшем отслеживать судьбу выпущенных животных.