Кусто предложил России помощь в ликвидации «китовой тюрьмы»
В письме Жана-Мишеля Кусто, копия которого имеется в НСН, океанолог призвал не подрывать авторитет российских властей.
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил письмо директору Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кириллу Колончину, в котором выразил обеспокоенность судьбой обитателей так называемой китовой тюрьмы. Копия письма есть в распоряжении редакции НСН. Письмо также подписал исполнительный директор общества «Будущее Океана» проекта «Китовый Заказник» Чарльз Винник (на фото справа).
Кусто поздравил Колончина с освобождением 10 косаток и 12 белух, но напомнил, что в неволе остаются 75 белух. Их нужно выпустить в естественную среду обитания менее чем за два месяца.
В этой связи Кусто предложил свою помощь. Он пишет, что их организация может предоставить членов своей команды для ускорения транспортировки животных. Кроме того, иностранные специалисты могут провести процедуру холодного таврения (нанесения специальной метки) оставшимся белухам, что позволит в дальнейшем отслеживать судьбу выпущенных животных.
Кусто подчеркнул, что за судьбой оставшихся в «китовой тюрьме» обитателей сегодня следит весь мир.
«Мы обеспокоены тем, что, если вы не сможете завершить выпуск всех белух в ранее объявленные сроки, это подорвет престиж и разрушит доверие, проявленное мировым сообществом руководству России благодаря его позиции и выполненной на сегодняшний день работе по выпускам китообразных», - говорится в письме.
Напомним, ранее Кусто раскритиковал Россию за невыполнение «критически важных» рекомендаций при выпуске косаток и белух в Охотское море в июне этого года.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» объяснил затянувшийся процесс освобождения косаток и белух их дороговизной, так как, по его словам, только содержавшиеся в неволе косатки оценивались в 100 млн долларов.
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