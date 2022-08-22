Удар по лёгким: Жара и смог напомнили москвичам 2010 год
Жители столицы вновь жалуются за запах гари, плюс ко всему синоптики прогнозируют небывалую жару до +34 градусов на этой неделе.
Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы. В частности, резкий запах гари ощущается на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, вдалеке виден смог. Аналогичная ситуация происходит на западе города в Раменках.
Как сообщают очевидцы, дымка также стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух тоже непрозрачный. Запах гари ощущается с вечера воскресенья: если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то накануне этого не произошло.
При этом вечером 19 августа заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупреждал о возможном возвращении в столицу запаха гари от природных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Он отмечал, что на ситуацию влияют погодные условия и направление ветра.
По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале этой недели. Он подчеркнул, что после смены направления ветра воздух очистится только в пятницу, при этом легче дышать станет уже в четверг.
«Концентрация продуктов горения лесных пожаров в атмосфере столичного региона в ночь и утром на понедельник и на вторник может возрасти в 1,5 раза от утренних показателей воскресенья с ухудшением видимости до нескольких километров в период с 5 до 9 часов утра», — написал он в своем Telegram-канале.
Так, запах гари и небольшой смог появились в столице 17 августа, преимущественно на юге, западе и юго-западе города в утренние часы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тысячи гектаров. В регионе из-за обострившейся ситуации с лесными пожарами был введен режим ЧС.
При этом во Владимирской области 17 августа загорелись торфяники, всего там было зафиксировано 11 очагов тления торфа. Главное управление МЧС по региону 20 августа сообщало, что торфяной пожар за сутки сократился с 2 до 0,8 гектара.
Некоторые специалисты и эксперты сходятся во мнении, что даже если пожары удастся потушить сейчас, то дым еще неделю будет идти от них. Как сообщил руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», доберется ли он до Москвы, будет зависеть от ветра, но вряд ли повторится ситуация со смогом 2010 года.
«Горят тяжелые территории с торфом, с завалами из древесины, которые образовались после пожаров 2010 года. Там практически нет воды. Не хватает людей, тяжелой техники – болотоходов, бульдозеров. Даже если пожары удастся остановить, то еще неделю, и это самое меньшее, дым с этой территории будет идти. Будет ли дым доходить до Москвы зависит от ветра, но вряд ли ситуация 2010 года повторится. Горит пока в одном направлении, а тогда леса горели с весны и ими никто не занимался, был катастрофический размах со всех сторон Москвы. Сейчас ситуация для москвичей намного лучше», - отметил Куксин.
Многие врачи предупредили граждан о том, что дымка и смог, накрывшие столичный регион, несут в себе не только дискомфорт, но и могут стать причиной серьезных заболеваний. Как рассказала в беседе с «Радиоточкой НСН» главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко, вредные вещества в дымке способны вызвать болезни легких и дыхательных путей.
«Гораздо большую опасность представляют частички меньшего размера, которые могут проникать в нижние дыхательные пути и нарушать работу эпителия, который выстилает бронхи и, соответственно, приводить к поражению не просто легких, а поражению альвеол и способствовать развитию такого заболевания как альвеолит», - предупредила Романенко.
Распространение лесных пожаров обусловлено в том числе жаркой погодой, которая установилась в центральной части России. По словам Евгения Тишковца, в Московском регионе на этой неделе ожидается небывалая жара, какой не было 125 лет. В понедельник будет +30, во вторник – уже до +33, а пик жары придется на четверг – до +34 градусов в столице и до +35 градусов по области.
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