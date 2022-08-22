Удар по лёгким: Жара и смог напомнили москвичам 2010 год

Как сообщают очевидцы, дымка также стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух тоже непрозрачный. Запах гари ощущается с вечера воскресенья: если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то накануне этого не произошло.

При этом вечером 19 августа заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупреждал о возможном возвращении в столицу запаха гари от природных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Он отмечал, что на ситуацию влияют погодные условия и направление ветра.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале этой недели. Он подчеркнул, что после смены направления ветра воздух очистится только в пятницу, при этом легче дышать станет уже в четверг.