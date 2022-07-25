Метеоролог рассказал, какая погода ожидает Москву в первую неделю августа
Август в Москве, как ожидается, начнется с дождей и температуры около 20–25 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам эксперта, тенденция постепенного понижения температурных показателей продолжится в начале августа.
«То есть от сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов», — отметил синоптик, добавив, что этот период не обойдется без дождей.
Вместе с тем Шувалов подчеркнул, что этот прогноз — предварительный, и подобные сценарии «заблаговременностью более семи суток имеют не самую высокую оправданность».
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